Süper Kupa finali için dev organizasyon!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin programı belli oldu. Dev maç öncesi verilecek konserler ve görsel şölen eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlanacak. İki takımın eski yıldızları da maçı yerinde takip edecek.

SÜPER KUPA MAÇINA KATILACAKLAR

Osman Aşkın Bak

Ömer Fatih Sayan

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Saffet Sancaklı

Vasip Şahin

Mehmet Baykan

Montella

Mancini

SPORCULAR (RÖPORTAJLAR)



Mehmet Topal

Selçuk İnan

Gökhan Gönül

Lucescu

Mondragon

Kuyt

SANATÇILAR (PERFORMANSLAR)



Norm Ender (100. Yıl Marşı)

Dj Faruk Sabancı (performans)

Murat Yıldırım & İman Elbani Yıldırım (sunucular)

Pelin Altan & Anıl Altan

Mert Yazıcıoğlu

Latif Serkan Altınorak

Gülsün Işıklı

Emre Aslan

28 Aralık 2023 tarihi, Al-Awwal Park Stadı Basın Toplantı Odası



20:00 Fenerbahçe Basın Toplantısı

Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım



20:45 Galatasaray Basın Toplantısı

Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım

SEREMONİ

100 Kişilik ekiple Türk Bayrağı & Atatürk Posteri & Kulüp armaları

Ses Işık gösterileri DJ performansı



Maç önü Cumhuriyetin ve TFF'nin 100. Yılı özel töreni