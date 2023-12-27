Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Kupa finali için dev organizasyon!
Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:08 Son Güncelleme: 27.12.2023 13:10

Süper Kupa finali için dev organizasyon!

Süper Kupa finali için dev organizasyon!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin programı belli oldu. Dev maç öncesi verilecek konserler ve görsel şölen eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlanacak. İki takımın eski yıldızları da maçı yerinde takip edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin programı belli oldu. Dev maç öncesi verilecek konserler ve görsel şölen eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlanacak. İki takımın eski yıldızları da maçı yerinde takip edecek.

SÜPER KUPA MAÇINA KATILACAKLAR

Osman Aşkın Bak
Ömer Fatih Sayan
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Saffet Sancaklı
Vasip Şahin
Mehmet Baykan
Montella
Mancini

SPORCULAR (RÖPORTAJLAR)

Mehmet Topal
Selçuk İnan
Gökhan Gönül
Lucescu
Mondragon
Kuyt

SANATÇILAR (PERFORMANSLAR)

Norm Ender (100. Yıl Marşı)
Dj Faruk Sabancı (performans)
Murat Yıldırım & İman Elbani Yıldırım (sunucular)
Pelin Altan & Anıl Altan
Mert Yazıcıoğlu
Latif Serkan Altınorak
Gülsün Işıklı
Emre Aslan

28 Aralık 2023 tarihi, Al-Awwal Park Stadı Basın Toplantı Odası

20:00 Fenerbahçe Basın Toplantısı
Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım

20:45 Galatasaray Basın Toplantısı
Teknik Direktör + 1 oyuncu katılım

SEREMONİ

100 Kişilik ekiple Türk Bayrağı & Atatürk Posteri & Kulüp armaları

Ses Işık gösterileri DJ performansı

Maç önü Cumhuriyetin ve TFF'nin 100. Yılı özel töreni

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
Gübretaş’ta işlemler mercek altında
İki portre bir eleman
O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?
Başkan şehit ailesi ile görüştü! Taziye sırasında duygulandıran anlar
Son dakika haberi: MİT ve Emniyetten FETÖ operasyonu! 2 firari FETÖ'cü Cezayir'de yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Kupa finali için dev organizasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA