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Giriş Tarihi: 28.12.2023 21:26

Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da bildiğim kupa

Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da bildiğim kupa

Teknik direktör Selçuk İnan, “İlk defa tribünden izleyeceğim. Pek çok kez sahada oldum kazandığım da oldu kaybettiğim de. Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa” dedi.

Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) davetlisi olarak Riyad'a gelen Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Selçuk İnan, mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk defa böyle bir kupa finalini tribünden izleyeceğini dile getiren Selçuk İnan, "Pek çok kez sahada oldum kazandığım da oldu kaybettiğim de. Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa. İyi futbolun oynandığı, hak edenin kazandığı, sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmasını diliyorum. Sonuçta ülkemizden uzakta bir yerde bu maçı oynuyoruz. Ülkemizi, ülkemizin futbolunu en iyi şekilde temsil etmek öncelikli isteğim. Her iki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da bildiğim kupa
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