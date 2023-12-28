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Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:55 Son Güncelleme: 28.12.2023 16:41

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Federico Bernardeschi harekatı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Federico Bernardeschi harekatı

Süper Lig'de sıkıntılı dönemden geçen Beşiktaş yönetimi, Ocak ayı transfer harekatına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar bonservisi 40 milyon Euro'yu gören yıldız oyuncunun peşine düştü. Kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen deneyimli futbolcunun talep ettiği rakam belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan kriz dolu günler geçiren Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Bir yandan teknik adam arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, diğer yandan takıma takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin ilk transfer hedefinin Federico Bernardeschi olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetimin İtalyan yıldızının menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Juventus'ta yıldızı parlayan ve şu anda Kanada ekibi Toronto'da top koşturan 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon euro talep ettiği bildirildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Siyah-Beyazlıların ise bu rakamı aşağı çekmek için Bernardeschi'nin menajeriyle pazarlık yaptığı öğrenildi. Toronto ile 2026'ya sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcu, 2017'de Fiorentina'dan Juventus'a 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Kanatlar ve 10 numarada görev yapabilen deneyimli oyuncu, MLS'de 31 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. İtalya Milli Takımı'nda ise 39 kez boy gösterdi, 39 maçta 6 kez ağları salladı. (Milliyet)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Federico Bernardeschi harekatı
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