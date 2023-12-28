Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Icardi dahil 5 yıldıza Suudi Arabistan kancası
Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:57 Son Güncelleme: 28.12.2023 16:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Icardi dahil 5 yıldıza Suudi Arabistan kancası

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Icardi dahil 5 yıldıza Suudi Arabistan kancası

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı Galatasaray için büyük bir fırsat olabilir. Galatasaray'ın 5 yıldızının Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor.

Son dönemde futbolculara ödenen bonservis ve maaşlarla gündemden düşmeyen Suudi Arabistan ekipleri, Galatasaray'ın yıldızlarına kancayı taktı. Galatasaray bu bağlamda yarın Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçını fırsata çevirebilir. Suudilerin ilgilendiği Galatasaraylı yıldızların başında ise Hakim Ziyech geliyor.

Yeni sezon öncesi Suudi Arabistan'a transferi direkten dönen Ziyech'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, oyuncunun yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Galatasaray, Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanıp oyuncuyu astronomik bedelle Suudi Arabistan ekiplerine satmanın hesaplarını yapıyor. Yine yaz transfer döneminde Suudilerin hedefinde olan Mauro Icardi'nin de Süper Kupa'da yakından takip edileceği haber detayında yer aldı.

Arjantinli yıldızın Süper Kupa performansının tekliflere tekrar zemin hazırlayabileceği vurgulandı. Suudi Arabistan ekiplerinin Süper Kupa'da özel olarak izleyeceği diğer futbolcular ise Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı olacak. (Milliyet)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Icardi dahil 5 yıldıza Suudi Arabistan kancası
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