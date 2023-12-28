Son dakika: Galatasaray’a sakatlık şoku! Yıldız oyuncular derbide yok

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
ICARDI ÖZEL MASKEYLE ÇIKACAK
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda özel maske ile çalıştı. Yıldız golcü geçen hafta oynanan derbi maçında Djiku ile çarpışmış ve gözünde morluk oluşmuştu.
ZIYECH, ANGELINO VE SANCHEZ YOK FİNALDE YOK
Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, İspanyol futbolcu Angelino ve Kolombiyalı yıldız Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yer almadı. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Sergio Oliveira da kadroda dahil edilmedi.
KAMP KADROSU AÇIKLADI
Yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Cimbom'un kamp kadrosu açıklandı.
İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:
"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."