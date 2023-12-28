SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’ya sürpriz isim: Erik Botheim

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a flaş bir isim öne çıkıyor... Bordo-Mavililer'e İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi.

İtalyan basınına göre Erik Botheim, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Norveçli, şu ana kadar Çizme'de istediğini bulamadı. Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan 23 yaşındaki oyuncu, patlama yapabileceği bir takıma gitmek istiyor. Botheim, özellikle son dönemde Karadeniz devinde çıkış yapan golcüleri inceledi.

TOPLANTININ ARDINDAN KARAR VERİLECEK

Bu anlamda kariyerini Türkiye'de devam ettirme konusuna olumlu bakıyor. Ancak yönetim, Botheim için olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Yönetim ve teknik ekip arasında yapılacak görüşme sonrasında Norveçlinin transferi konusunda adım atılacak. (Fanatik)