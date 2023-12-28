Süper buluşma yarın

2022-23 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve Atv'den canlı olarak ekranlara gelecek. Farklı bir iklimde oynanacak dev mücadelenin öncesinde ve sonrasında yaşananlar ise A Spor ekranlarından anbean futbolseverlerle paylaşılacak. Süper Lig'de birbirlerine üstünlük kuramayan iki takımın, kupa ile taçlanacak mücadelesinin daha heyecanlı olması bekleniyor.