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Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:24

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu

AA
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün gol suskunluğu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, gol hasreti çekiyor.

Trabzonspor'da A takımla ilk maçına Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Abdülkadir, yeteneğiyle taraflı tarafsız spor kamuoyunun beğenisini kazandı. Gösterdiği performansla takımının değişmez isimlerinden olan ve A Milli Futbol takımına yükselen Abdülkadir, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti.

Bir dönem Manchester City'nin 23 milyon avro teklifine ret cevabı verilen 24 yaşındaki oyuncu, son dönemlerde sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçti.

Bordo-Mavili takımda, 8 sezondur forma giyen Abdülkadir Ömür, ilk kez gol atamadığı bir sezonu yaşıyor. İlk olarak forma giydiği 2016-2017 sezonunda ligde 2 maçta 14 dakika görev yapan, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkarak 1 gol kaydeden Abdülkadir Ömür, 2017-2018 sezonunda ligde 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise ligde 29 karşılaşmada 5, 2019-2020 sezonunda 14 lig müsabakasında 3, 2020-2021 sezonunda 23 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA KARİYER REKORU
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ise kariyer rekoru kırdı. Bordo-Mavili takımın orta alan oyuncusu, 33 lig maçında forma giydiği şampiyonluk sezonunda 7 kez rakip fileleri havalandırarak, takımına bu başarıda önemli katkı sağladı.

2022-2023 sezonunda 29 lig maçında 2 gol atan Abdülkadir Ömür, bu sezon ise 16 lig maçında sahaya çıkarken rakip fileleri hiç havalandıramadı. Geçen sezonun 27. haftasında 1 Nisan 2023'te oynanan Kayserispor maçında en son golünü kaydeden Abdülkadir Ömür, 270 gündür gol hasreti çekiyor.

TOPLAM 175 MAÇTA 22 GOL
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında 8 sezonda toplam 175 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda takımına 22 gol katkısı verdi. Genç futbolcu, toplamda da 211 resmi karşılaşma oynarken 25 gol atma başarısı gösterdi.

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün gol suskunluğu
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