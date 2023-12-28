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Giriş Tarihi: 28.12.2023 08:41 Son Güncelleme: 28.12.2023 08:45

Trabzonspor'da transfer görüşmesi! Ayrılık kararı...

Trabzonspor’da transfer görüşmesi! Ayrılık kararı...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Görüşme sonrası takıma transfer yapılacağı netleşirken, yolların ayrılacağı ilk isim de belli oldu.

Trabzonspor'da ara transfer dönemindeki yol haritasına son şeklini vermek için başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya geldi.

Yapılan bu görüşmede özellikle hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de ekonomik konulardan ötürü çok fazla takviye yapılmaması konusunda görüşler paylaşıldı. Zirveden, "Direkt katkı sağlayabilecek, net isimler varsa transfer edelim" kararı alındı.

TAKIMDAKİ İLK AYRILIK NETLEŞTİ

Bu arada yabancı kontenjanında yer açabilmek adına gönderilmesi düşünülen ilk isim büyük oranda netleşti. Sezon başında Udinese'den kiralanan Filip Benkovic ile yollar ayrılacak.

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Trabzonspor'da transfer görüşmesi! Ayrılık kararı...
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