Trabzonspor’da transfer görüşmesi! Ayrılık kararı...

Trabzonspor'da ara transfer dönemindeki yol haritasına son şeklini vermek için başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya geldi.
Yapılan bu görüşmede özellikle hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de ekonomik konulardan ötürü çok fazla takviye yapılmaması konusunda görüşler paylaşıldı. Zirveden, "Direkt katkı sağlayabilecek, net isimler varsa transfer edelim" kararı alındı.
TAKIMDAKİ İLK AYRILIK NETLEŞTİ
Bu arada yabancı kontenjanında yer açabilmek adına gönderilmesi düşünülen ilk isim büyük oranda netleşti. Sezon başında Udinese'den kiralanan Filip Benkovic ile yollar ayrılacak.