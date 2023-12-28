Trabzonspor’da transfer görüşmesi! Ayrılık kararı...

Yapılan bu görüşmede özellikle hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de ekonomik konulardan ötürü çok fazla takviye yapılmaması konusunda görüşler paylaşıldı. Zirveden, "Direkt katkı sağlayabilecek, net isimler varsa transfer edelim" kararı alındı.