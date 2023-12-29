Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi…

Son dakika haberleri… Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi takımlar henüz stadyuma gelmedi.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SÜPER KUPA İPTAL EDİLDİ

A Spor Muhabiri Emre Kaplan yaptığı açıklamada, "Turkcell Süper Kupa ile ilgili kritik zirve devam ediyor. Şu anda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı toplantıda 5. saate girildi. Galatasaray cephesinden alınan bilgiye göre Süper Kupa iptal edildi. Fenerbahçe cephesinde de benzer hazırlıklar var. Galatasaray'da dönüş için hazırlıklar başladı. 10-15 dakika öncesine kadar stadyumda malzemeler toplanmaya başlandı. Resmi açıklama gelmedi ama maçın net olarak iptal edildiğini söyleyebiliriz. Oyuncular da akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğini doğruluyorlar."