Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:46 Son Güncelleme: 29.12.2023 20:57

Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi…

Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi…

Son dakika haberleri… Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi öncesinde yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yaşanan gelişmelere dair açıklama yapması bekleniyor. Son bildirilen haberlere göre iki takım da henüz stadyuma gelmedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi takımlar henüz stadyuma gelmedi.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SÜPER KUPA İPTAL EDİLDİ

A Spor Muhabiri Emre Kaplan yaptığı açıklamada, "Turkcell Süper Kupa ile ilgili kritik zirve devam ediyor. Şu anda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı toplantıda 5. saate girildi. Galatasaray cephesinden alınan bilgiye göre Süper Kupa iptal edildi. Fenerbahçe cephesinde de benzer hazırlıklar var. Galatasaray'da dönüş için hazırlıklar başladı. 10-15 dakika öncesine kadar stadyumda malzemeler toplanmaya başlandı. Resmi açıklama gelmedi ama maçın net olarak iptal edildiğini söyleyebiliriz. Oyuncular da akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğini doğruluyorlar."

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’a operasyon: Sinagog, kilise ve Irak Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaydılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Son dakika: TFF'den Süper Kupa açıklaması! "Dezenformasyona itibar etmeyiniz"
112’ye gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi: Gerçek çok başka çıktı
Tokat Zile'de aile kavgası: 2 ölü, 3 yaralı!
Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA