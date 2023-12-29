Süper derbi

Türk futbolunun iki devi 399. randevusunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya. 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupayı 6 kez ile en çok kazanan takım olan G.Saray, ezeli rakibini yenip 2023'ü zaferle kapatmanın peşinde. Ligde liderlik koltuğunda oturan F.Bahçe, en son 2014'te sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek müzesine götürdüğü kupayı tekrar almak istiyor
10 MADDEDE FLORYA / MEHMET ÖZCAN
KONTROL YOK HÜCUM VAR! 1- Suudi Arabistan'a kaybetmeden gitmek isteyen Galatasaray, Kadıköy'de bu yüzden kontrollü oyunu tercih etti. 2- Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak istediğini alan Galatasaray moralli olarak Süper Kupa'ya hazırlandı. 3- Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi ve takımını salı akşamı Florya'da topladı. 4- Fiziksel olarak yıpranan Ziyech (Kadroyaalınmadı) ve İcardi haftayı aktif dinlenerek geçirdi. 5- Süper Kupa'ya Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi hazırlanan Galatasaray, son taktik çalışmayıRiyad yolculuğu öncesiFlorya'da yaptı. 6- Sakat Oliveira, Sanchez, Ziyech ve izinli Angelino'dan yoksun olarak Arabistan'a gitti. 7- Son derbinin 11'ine göre Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Zaha'nın dev maça başlaması bekleniyor. 8- Fred'in döneceğini dikkate alan teknik heyet, rakip analizleriniBrezilyalı yıldızagöre yaptı. 9- Zaha başta olmak üzere Suudi Arabistan piyasasına çıkacak sarı-kırmızılı oyuncuların performansına yönetim cephesinde güveniliyor. 10- Erden Timur, tesise gelerek oyunculara en geç bir haftada alacaklarınkapatılacağınınsözünüverdi.
10 MADDEDE SAMANDIRA / SAMET YÜKSEL
İMHA PLANI: DURAN TOPLAR 1- Ligdeki derbide isabetli şut atamayanFenerbahçe'de ilk olarak teknik heyet, oyunculara moral konuşmaları yaptı. 2- Başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'yaziyarette bulunduve prim sözüverdi. 3- Cezası biten Fred'in oynaması ile birlikte moraller daha da yerine geldi. 4- Fred'in yokluğunda pas düzeni değişen sarı-lacivertlileryeniden normalşablonundaoynayacak. 5- Stoperde görevini başarı ile yerine getiren Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'dan tam not alırken bugün de Djiku ile partner olacak. 6- Cengiz Ünder, ligdeki derbide etkisiz bir 45 dakika geçirmişti. Milli oyuncu bu kez kulübede şans bekleyecek. 7- Edin Dzeko, ligdeki maçta büyük üzüntü yaşadı. Bugün kupayı kazanarak kendiniaffettirmek isteyen oyuncutamamen derbiye konsantreolmuş durumda. 8- Son 2 haftadır kötü bir performans ortaya koyan Dusan Tadic, İsmail Kartalile özel bir görüşme yaptı. Beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kanarya'nın hocası, Tadic'e moral verdi. 9- Miguel Crespo ve İsmail'i idman performanslarına göre seçen deneyimli teknik adam son taktik idmanda İsmail Yüksek'i 11'de başlattı.
10- Bu sezon duran toplarda başarısız olan Fenerbahçe, derbiye özel duran top çalıştı.