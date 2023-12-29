Süper derbi

Suudi Arabistan'a kaybetmeden gitmek isteyen Galatasaray, Kadıköy'de bu yüzden kontrollü oyunu tercih etti.Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak istediğini alan Galatasaray moralli olarak Süper Kupa'ya hazırlandı.Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi ve takımını salı akşamı Florya'da topladı.Fiziksel olarak yıprananhaftayı aktif dinlenerek geçirdi.Süper Kupa'ya Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi hazırlanan Galatasaray,Sakat Oliveira, Sanchez, Ziyech ve izinli Angelino'dan yoksun olarak Arabistan'a gitti.Son derbinin 11'ine göre Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Zaha'nın dev maça başlaması bekleniyor.Fred'in döneceğini dikkate alan teknik heyet,Zaha başta olmak üzere Suudi Arabistan piyasasına çıkacak sarı-kırmızılı oyuncuların performansına yönetim cephesinde güveniliyor.Erden Timur, tesise gelerek oyunculara en geç bir haftadaLigdeki derbide isabetliilk olarak teknik heyet, oyunculara moral konuşmaları yaptı.Başkan Ali Koç ve yöneticilerCezası biten Fred'in oynaması ile birlikte moraller daha da yerine geldi.Fred'in yokluğunda pas düzeni değişenStoperde görevini başarı ile yerine getiren Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'dan tam not alırken bugün de Djiku ile partner olacak.Cengiz Ünder, ligdeki derbide etkisiz bir 45 dakika geçirmişti. Milli oyuncu bu kez kulübede şans bekleyecek.Edin Dzeko, ligdeki maçta büyük üzüntü yaşadı.Son 2 haftadır kötü bir performans ortaya koyanBeklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kanarya'nın hocası, Tadic'e moral verdi.Miguel Crespo ve İsmail'i idman performanslarına göre seçen deneyimli teknik adam son taktik idmanda İsmail Yüksek'i 11'de başlattı.10- Bu sezon duran toplarda başarısız olan Fenerbahçe, derbiye özel duran top çalıştı.