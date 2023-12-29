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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Süper derbi

Süper derbi

Türk futbolunun iki devi 399. randevusunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya. 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupayı 6 kez ile en çok kazanan takım olan G.Saray, ezeli rakibini yenip 2023'ü zaferle kapatmanın peşinde. Ligde liderlik koltuğunda oturan F.Bahçe, en son 2014'te sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek müzesine götürdüğü kupayı tekrar almak istiyor

10 MADDEDE FLORYA / MEHMET ÖZCAN

KONTROL YOK HÜCUM VAR!
1- Suudi Arabistan'a kaybetmeden gitmek isteyen Galatasaray, Kadıköy'de bu yüzden kontrollü oyunu tercih etti.
2- Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak istediğini alan Galatasaray moralli olarak Süper Kupa'ya hazırlandı.
3- Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi ve takımını salı akşamı Florya'da topladı.
4- Fiziksel olarak yıpranan Ziyech (Kadroya alınmadı) ve İcardi haftayı aktif dinlenerek geçirdi.
5- Süper Kupa'ya Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi hazırlanan Galatasaray, son taktik çalışmayı Riyad yolculuğu öncesi Florya'da yaptı.
6- Sakat Oliveira, Sanchez, Ziyech ve izinli Angelino'dan yoksun olarak Arabistan'a gitti.
7- Son derbinin 11'ine göre Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Zaha'nın dev maça başlaması bekleniyor.
8- Fred'in döneceğini dikkate alan teknik heyet, rakip analizlerini Brezilyalı yıldıza göre yaptı.
9- Zaha başta olmak üzere Suudi Arabistan piyasasına çıkacak sarı-kırmızılı oyuncuların performansına yönetim cephesinde güveniliyor.
10- Erden Timur, tesise gelerek oyunculara en geç bir haftada alacakların kapatılacağının sözünü verdi.

10 MADDEDE SAMANDIRA / SAMET YÜKSEL

İMHA PLANI: DURAN TOPLAR
1- Ligdeki derbide isabetli şut atamayan Fenerbahçe'de ilk olarak teknik heyet, oyunculara moral konuşmaları yaptı.
2- Başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya ziyarette bulundu ve prim sözü verdi.
3- Cezası biten Fred'in oynaması ile birlikte moraller daha da yerine geldi.
4- Fred'in yokluğunda pas düzeni değişen sarı-lacivertliler yeniden normal şablonunda oynayacak.
5- Stoperde görevini başarı ile yerine getiren Jayden Oosterwolde, İsmail Kartal'dan tam not alırken bugün de Djiku ile partner olacak.
6- Cengiz Ünder, ligdeki derbide etkisiz bir 45 dakika geçirmişti. Milli oyuncu bu kez kulübede şans bekleyecek.
7- Edin Dzeko, ligdeki maçta büyük üzüntü yaşadı. Bugün kupayı kazanarak kendini affettirmek isteyen oyuncu tamamen derbiye konsantre olmuş durumda.
8- Son 2 haftadır kötü bir performans ortaya koyan Dusan Tadic, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı. Beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kanarya'nın hocası, Tadic'e moral verdi.
9- Miguel Crespo ve İsmail'i idman performanslarına göre seçen deneyimli teknik adam son taktik idmanda İsmail Yüksek'i 11'de başlattı.
10- Bu sezon duran toplarda başarısız olan Fenerbahçe, derbiye özel duran top çalıştı.

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