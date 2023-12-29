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Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:22 Son Güncelleme: 29.12.2023 08:28

Süper Kupa Finali ATV'de! Dev derbi öncesi özel yayınlar | Ronaldo davet edildi...

Süper Kupa Finali ATV’de! Dev derbi öncesi özel yayınlar | Ronaldo davet edildi...

Süper Kupa Finali'nde iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Derbi, 20.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Suudi Arabistan'da Al-Awwal Stadı'nda oynanacak derbi tam 38 kamera ile naklen yayın yapacak. Al Nassr'ın stadında oynanacak finale Cristiano Ronaldo da davet edildi. İşte dev finalin detayları...

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi tam anlamıyla bir görsel şov yaşanacak. Ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 100. yılı nedeniyle özel bir törene imza atılacak.

YILDIZLARIN STADI

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) 25 bin kişilik kapasiteye sahip. Sadece Suudi Arabistan'ın değil, dünyanın en modern statlarından birisi ve Al Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor.

RONALDO VE BİRÇOK YILDIZ OYUNCU DAVET EDİLDİ

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte'un iç saha maçlarına çıktığı Al-Awwal Park'ta ayrıca Süper Lig'de forma giyen Anderson Talisca ve Alex Telles de sahne alıyor.



38 KAMERA İLE NAKLEN YAYIN

Süper Kupa finali ATV ve A Spor farkıyla futbolseverlerle buluşacak. ATV, dev mücadeleyi tam 38 kamera ile ekranlara saat 20.45'te canlı olarak taşırken A Spor, gün boyu yayınlarıyla maç öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri anbean seyirciyle buluşturacak.

A Spor, saat 12.00'den itibaren Riyad'dan canlı bağlantılar yapacak. Süper Kupa'ya ait tüm detaylar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar A Spor'da olacak.

PRENS SELMAN PRENS SELMAN DAVET EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Süper Kupa için davetiye gönderdi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun da başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Suudi Ligi'nde top koşturan birçok ünlü futbolcuyu maçı izlemeye davet ettiği öğrenildi.

SPOR, SİYASET VE SANAT DÜNYASI BULUŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular, teknik direktörler Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Vincenzo Montella ve sanatçılar, Riyad'daki Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.

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Süper Kupa Finali ATV'de! Dev derbi öncesi özel yayınlar | Ronaldo davet edildi...
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