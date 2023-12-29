Süper Kupa Finali ATV’de! Dev derbi öncesi özel yayınlar | Ronaldo davet edildi...

YILDIZLARIN STADI

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) 25 bin kişilik kapasiteye sahip. Sadece Suudi Arabistan'ın değil, dünyanın en modern statlarından birisi ve Al Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor.