Zaha sola Kerem ortaya

Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımına Süper Kupa'da ufak dokunuşlar yapmayı düşünüyor.Buruk, Süper Lig'deki derbide hatasız oynayan takım savunmasını bozmayacak.r dörtlüsü ve ön liberoda Torreira şans bulacak.Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı deplasmanlar öncesinde son antrenmanı Florya'da yapmayı tercih etmişti.Oyuncular Riyad'da kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Galatasaray Yönetimi, Riyad'da oynanacak Süper Kupa'yı fırsata çevirmenin planlarını yapmaya başladı. Yaz transfer döneminde Zaha ve Tete'yi bonservis ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bu yıldızlardan beklediği katkıyı henüz alamadı.