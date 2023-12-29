Zaha sola Kerem ortaya

Ziyech’in sakatlanıp kadrodan çıkması Tete’ye de ilk 11’de yer açtı. Zaha solda, Kerem ise ortada olacak
Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımına Süper Kupa'da ufak dokunuşlar yapmayı düşünüyor. Sakatlığınedeniyle kadroya alınmayan Ziyech'inyokluğunda Tete bu bölgede şans bulacak.Yorulan Mertens kulübeye çekilecekve Zaha ilk 11'e girecek. Zaha'nın sol açığageçmesiyle 10 numara pozisyonunda KeremAktürkoğlu görev yapacak. Buruk, Süper Lig'deki derbide hatasız oynayan takım savunmasını bozmayacak. Muslera'nın önünde yine SachaBoey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper dörtlüsü ve ön liberoda Torreira şans bulacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKTİĞİ!
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı deplasmanlar öncesinde son antrenmanı Florya'da yapmayı tercih etmişti. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa öncesindede Galatasaray hazırlıklarını Metin OktayTesisleri'nde tamamladı. Oyuncular Riyad'da kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
PİYASA ZAMANI!
Galatasaray Yönetimi, Riyad'da oynanacak Süper Kupa'yı fırsata çevirmenin planlarını yapmaya başladı. Yaz transfer döneminde Zaha ve Tete'yi bonservis ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bu yıldızlardan beklediği katkıyı henüz alamadı. Fenerbahçe ile oynanacakfinalde Suudi Arabistan piyasasına çıkacak Zaha ve Tete içinGalatasaray'ın kapısı olası tekliflere açık. Oyuncu satışına sıcakbakan yönetim, derbi performansına güveniyor.