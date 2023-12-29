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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Zaha sola Kerem ortaya

Zaha sola Kerem ortaya

Ziyech’in sakatlanıp kadrodan çıkması Tete’ye de ilk 11’de yer açtı. Zaha solda, Kerem ise ortada olacak

Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan takımına Süper Kupa'da ufak dokunuşlar yapmayı düşünüyor. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Ziyech'in yokluğunda Tete bu bölgede şans bulacak. Yorulan Mertens kulübeye çekilecek ve Zaha ilk 11'e girecek. Zaha'nın sol açığa geçmesiyle 10 numara pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. Buruk, Süper Lig'deki derbide hatasız oynayan takım savunmasını bozmayacak. Muslera'nın önünde yine Sacha Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper dörtlüsü ve ön liberoda Torreira şans bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKTİĞİ!
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı deplasmanlar öncesinde son antrenmanı Florya'da yapmayı tercih etmişti. Suudi Arabistan'daki Süper Kupa öncesinde de Galatasaray hazırlıklarını Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Oyuncular Riyad'da kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

PİYASA ZAMANI!
Galatasaray Yönetimi, Riyad'da oynanacak Süper Kupa'yı fırsata çevirmenin planlarını yapmaya başladı. Yaz transfer döneminde Zaha ve Tete'yi bonservis ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bu yıldızlardan beklediği katkıyı henüz alamadı. Fenerbahçe ile oynanacak finalde Suudi Arabistan piyasasına çıkacak Zaha ve Tete için Galatasaray'ın kapısı olası tekliflere açık. Oyuncu satışına sıcak bakan yönetim, derbi performansına güveniyor.

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Zaha sola Kerem ortaya
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