Alkışlı tepki!

Dev derbi için saatler sayıldı ama yaşananlar, ezeli rekabette yeni bir sayfa açtı. Riyad sokakları, iki ezeli rakip G.Saray ile F.Bahçe'nin Süper Kupa Finali için hazırdı… Hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivertli taraftarlar her şeyden habersiz atkı ve formalarıyla Al-Awwal Park tribünlerinde yerini aldı. Ancak heyecanlı bekleyiş, maçın ertelendiği açıklanınca yerini protestolara bıraktı
Süper Kupa'ya davet Riyad'da bilbordlara yansımıştı. Sokaklar ve AVM'lerde başrolünde Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu'nun olduğu afişler vardı. Maçın oynanacağıdün öğle saatlerindebaşlayankrize rağmen bizde saat 18.45'testattaki yerimizialdık. Riyad'ın bir gün önceki yoğun trafiği, ülkede resmi tatil günleri cuma ve cumartesi olduğu için yoktu. Al-Awwal Park Stadyumu'na çok rahat ulaştık. İçeri girişte de hiçbir sorunyaşanmadı. 18.45'te az olantaraftarların sayısı 20.00 itibarıylaarttı ancak yine de alışıkolduğumuz derbi kalabalığıyoktu. Tribünlerde Suudi Arabistan ve Türk bayraklarını yan yana sallayan taraftarlar da yerel kıyafetinin üstüne Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Suudi'ler de vardı.
21.00'E KADAR TAKIMLARI BEKLEDİLER
Saatler 20.15'i gösterdiğinde tribünden 'yuhhhh' sesleri yükselmeye başladı. Ara ara böyle devam etti. 20.35 olup hâlâ maçlailgili bir gelişme yaşanmayıncabir grup, İstiklalMarşı okumaya başladı. Tüm stat eşlik edince hoparlörlerin sesi açılıp, marş bastırıldı. Taraftarlar bu duruma alkış yaparak tepki gösterdi. Sonrasında stadyumun ışıklarıkısılıp ışık şov başlayacakmışgibi bir hava oluşturulduama devamı gelmedi. 21.00 itibarıyla bazı taraftarlar stadı terk etti. Bu esnada iki kulübün malzemecileri de stattaki eşyaları toplayarak dönüş sürecini hızlandırdı. Yetkililer 21.05'tebasın mensuplarını stattan dışarıçıkardı.
DEV HAZIRLIK YARIM KALDI
Karşılaşmanın yayıncısı A Spor ve ATV ekranlarında milyonlarca kişi mücadeleyi takip etmek için bekleyişteydi. Günlerce dev finali futbolseverlereen iyi şekilde ulaştırmakiçin hazırlık yapan A Spor ileATV, derbi günü de 38 kamerave 100 kişilik ekibiyle statiçinde çalıştı. Ancak kötü haber geldi ve mücadele ertelendi. Bu açıklamamanın ardından stadın ışıkları söndürülünce, yayına nokta konulmak zorunda kalındı.
20 BİN TL HARCADIM
Süper Kupa Finali için Riyad'a giden Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dev şölen için tribünde uzun süre bekleyen futbolseverler, takımların gelmeyeceğinin bildirilmesinin ardından stattan mutsuz ayrıldı. Maç için torunuyla gelen Fenerbahçeli Nazif Bayırlı, "Buraya gelmek için 20 bin TL masraf yaptık. Böyle olması çok üzücü" derken, G.Saraylı Şerif Elmas da 1 aydır bu maçı beklediğini söyledi.