Alkışlı tepki!

Süper Kupa'ya davet Riyad'da bilbordlara yansımıştı. Sokaklar ve AVM'lerde başrolünde Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu'nun olduğu afişler vardı.Riyad'ın bir gün önceki yoğun trafiği, ülkede resmi tatil günleri cuma ve cumartesi olduğu için yoktu. Al-Awwal Park Stadyumu'na çok rahat ulaştık.Tribünlerde Suudi Arabistan ve Türk bayraklarını yan yana sallayan taraftarlar da yerel kıyafetinin üstüne Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Suudi'ler de vardı.Saatler 20.15'i gösterdiğinde tribünden 'yuhhhh' sesleri yükselmeye başladı. Ara ara böyle devam etti.Tüm stat eşlik edince hoparlörlerin sesi açılıp, marş bastırıldı. Taraftarlar bu duruma alkış yaparak tepki gösterdi.21.00 itibarıyla bazı taraftarlar stadı terk etti. Bu esnada iki kulübün malzemecileri de stattaki eşyaları toplayarak dönüş sürecini hızlandırdı.Karşılaşmanın yayıncısı A Spor ve ATV ekranlarında milyonlarca kişi mücadeleyi takip etmek için bekleyişteydi.Ancak kötü haber geldi ve mücadele ertelendi. Bu açıklamamanın ardından stadın ışıkları söndürülünce, yayına nokta konulmak zorunda kalındı.Süper Kupa Finali için Riyad'a giden Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dev şölen için tribünde uzun süre bekleyen futbolseverler, takımların gelmeyeceğinin bildirilmesinin ardından stattan mutsuz ayrıldı. Maç için torunuyla gelen Fenerbahçeli Nazif Bayırlı, "Buraya gelmek için 20 bin TL masraf yaptık. Böyle olması çok üzücü" derken, G.Saraylı Şerif Elmas da 1 aydır bu maçı beklediğini söyledi.