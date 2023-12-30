Bu bir meydan okuma

Panathinaikos’a 1.5 yıllık imza atan Fatih Terim, iddiasını ortaya koydu: “Şampiyonluk konusunda tecrübeliyim. Bir hikâye yazmaya geldim. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmeniz gerekiyor”
Panathinaikos ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, dün resmi imzayı atıp basının karşısına çıktı. 70 yaşındaki çalıştırıcı, takımına inandığını ve herkesi gördükten sonra transfer için hareket edeceklerini belirtirken şu sözlerle Atina ekibinin taraftarına seslendi: "Önce bir defa, önceki görev yapan hocamıza bana iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. ŞampiyonlarLigi müziğini PanathinaikosStadyumu'nda dinlemeyi ümit ediyorum. Bu kadar kısa dönem içinde hem oyuncuları tanıyacağız hem yeni alışkanlıkları bir arada tutmak çok kolay değil ama en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Zaten hemen maçımız var. Benim şöyle bir felsefem var; eğer büyük takımdaysanız,bütün kupalara talip olmalısınız. Biraz baskıya yönelik, biraz daha temponun yüksek olduğu, pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu oyun tarzını benimseyeceğiz. Şampiyonluk konusunda tecrübeliyimdiyebilirim. Bir defa söyleyeyim, hiç kolay olmaz. Açıkçası ben buraya meydan okumaya da geldim. Bir hikâye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşüncede olan bir başkan var. Şampiyon olmak istiyorsanız şampiyon gibi düşünmelisiniz."
BÜYÜK BİR AİLE OLMALIYIZ
"Şampiyonluk için büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının, takımımızın neye hasret olduğunu biliyorum. Onun için çok çalışacağız. Eksik yerleri bir an önce mümkünse onaracağız. Zaman içerisinde bu değişikliği göreceksiniz. Oyuncular çok iştahlı, çok aç. Türkiye'de neredeyse şampiyon olmadığım yıl çok azdır."
ERGİN HOCAYI ARADIM
"Ergin kardeşim, Ergin Hoca başarılı, Avrupa Şampiyonu olmuş çok sevdiğim bir kardeşim. Ben İtalya'da çalışırken, o da Siena'daydı. Duymuş, ben de onu aradım. "Geliyor musun?" dedi, "Geliyorum" dedim."
'KÖRFEZ'DEN TEKLİFLER VARDI'
"Bıraktığımdan beri çeşitli ülkelerden, özellikle son yıllarda Körfez'den çok fazla istek oldu ama burada çok düşünmedim. İyi anlaşabileceğimbir başkan benim içinçok önemliydi. Genel olarak birçok başkanla çalıştım. Sayın başkana buradan, bana her şeyi olduğu gibi anlattığı için teşekkür ederim."
'G.SARAY'DA DA 14 YIL ŞAMPİYON OLAMADIK'
"Yunanistan'a çok geldim. Akdeniz oyunlarına geldim, Galatasaray ile geldim, Milli Takım'la geldim. Burayı çok seven birisiyim. Yazları da çok sık geliyorum. Ortada 14 yıllık bir hasret var. Biz bunu daha evvelden Galatasaray'dan biliyoruz. Orada da 14 sene şampiyon olamadık. Sonra geldik ve herkesi geçmeyi başardık."
İLK TRANSFERİ LİMNİOS
Panathinaikos, ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi. Fatih Terim'in takımı, Köln'ün 25 yaşındaki sağ kanadı Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığını açıkladı. 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Yunan oyuncunun, 1 Ocak'ta takıma dahil olacağı belirtildi. Bu sezon Köln ile sadece 1 resmi maça çıkabilen Limnios, gol veya asist katkısı sağlayamadı.