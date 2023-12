Bu bir meydan okuma

Panathinaikos ile anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, dün resmi imzayı atıp basının karşısına çıktı. 70 yaşındaki çalıştırıcı, takımına inandığını ve herkesi gördükten sonra transfer için hareket edeceklerini belirtirken şu sözlerle Atina ekibinin taraftarına seslendi: "Önce bir defa, önceki görev yapan hocamıza bana iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim.Bu kadar kısa dönem içinde hem oyuncuları tanıyacağız hem yeni alışkanlıkları bir arada tutmak çok kolay değil ama en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Zaten hemen maçımız var. Benim şöyle bir felsefem var;Biraz baskıya yönelik, biraz daha temponun yüksek olduğu, pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu oyun tarzını benimseyeceğiz.Bir defa söyleyeyim, hiç kolay olmaz. Açıkçası ben buraya meydan okumaya da geldim. Bir hikâye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşüncede olan bir başkan var. Şampiyon olmak istiyorsanız şampiyon gibi düşünmelisiniz.""Şampiyonluk için büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının, takımımızın neye hasret olduğunu biliyorum. Onun için çok çalışacağız. Eksik yerleri bir an önce mümkünse onaracağız. Zaman içerisinde bu değişikliği göreceksiniz. Oyuncular çok iştahlı, çok aç. Türkiye'de neredeyse şampiyon olmadığım yıl çok azdır.""Ergin kardeşim, Ergin Hoca başarılı, Avrupa Şampiyonu olmuş çok sevdiğim bir kardeşim. Ben İtalya'da çalışırken, o da Siena'daydı. Duymuş, ben de onu aradım. "Geliyor musun?" dedi, "Geliyorum" dedim.""Bıraktığımdan beri çeşitli ülkelerden, özellikle son yıllarda Körfez'den çok fazla istek oldu ama burada çok düşünmedim.Genel olarak birçok başkanla çalıştım. Sayın başkana buradan, bana her şeyi olduğu gibi anlattığı için teşekkür ederim.""Yunanistan'a çok geldim. Akdeniz oyunlarına geldim, Galatasaray ile geldim, Milli Takım'la geldim. Burayı çok seven birisiyim. Yazları da çok sık geliyorum. Ortada 14 yıllık bir hasret var. Biz bunu daha evvelden Galatasaray'dan biliyoruz. Orada da 14 sene şampiyon olamadık. Sonra geldik ve herkesi geçmeyi başardık."Panathinaikos, ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi. Fatih Terim'in takımı, Köln'ün 25 yaşındaki sağ kanadı Dimitrios Limnios'u kadrosuna kattığını açıkladı. 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Yunan oyuncunun, 1 Ocak'ta takıma dahil olacağı belirtildi. Bu sezon Köln ile sadece 1 resmi maça çıkabilen Limnios, gol veya asist katkısı sağlayamadı.