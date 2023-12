Nuri Şahin ’hayalim’ dediği Borussia Dortmund’a transfer oldu

Alman ekibi Werder Bremen ile 19 Ağustos 2020 tarihinde yollarını ayırdıktan sonra 2 yıllığına Antalyaspor'a imza atan Nuri Şahin, futbola başladığı ve hayalini kurduğu Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman ekibinde antrenör olarak görev alacak olan 35 yaşındaki genç teknik adam 4,5 yıllık sözleşme imzalarken, sezon sonunda ise teknik direktör Edin Terzic'in yerine takımın teknik direktörlüğünü yapacak. Şahin'in 2 Ocak Salı günü Dortmund ile ilk antrenmanında yer alması bekleniyor.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN SONRA BAŞLADI

35 yaşındaki Nuri Şahin, 19 Ağustos 2020 tarihinde Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelen teklifleri redderek, Süper Lig ekibi Antalyaspor'a 2 yıllık imza attı. 2020- 21 sezonunda takımda aktif futbolcu olarak görev alan ve aynı zamanda takım kaptanı olan Şahin, sezonu 42 maçla tamamlarken, 4 asist yapma başarısı gösterdi. Sonraki sezonun 8'inci haftasında iç sahada oynanan ve 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından görevi bırakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine futbol sorumlusu olarak takımın başına geçti.



KULÜP REKORLARINI KIRDI

2021-22 sezonun 9'uncu haftasında teknik direktör olarak ilk maçına deplasmanda Sivasspor maçıyla çıkan Nuri Şahin sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında kalan maçlarda büyük bir başarı yakalayan Nuri Şahin ve ekibi kulüp rekorlarını kırarak sezonu tamamladı. Nuri Şahin, göreve geldikten sonra kulüp tarihinde 6 rekorun tek sahibi oldu. Şahin, 2021-2022 sezonunda takımının ligi 7'nci sırada bitirmesiyle gösterdiği performansla kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi ve deplasmanda yenilmezlik serisi rekorlarını kırmayı başardı.



817 GÜNDE 92 MAÇA ÇIKTI

Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'a giden Nuri Şahin, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Akdeniz ekibi Antalyaspor'un başında 817 gün kaldı. Şahin, 2021-22 sezonunun 9'uncu haftasıyla futbol sorumlusu olarak görev aldığı Antalyaspor'un başında Süper Lig'de 81 maça çıkarken 30 galibiyet, 23 beraberlik ve 28 yenilgi ile maç başına 1,40 puan ortalaması yakaladı. Şahin'in takımı 81 maçta rakiplerine 112 gol atma başarısı yakalarken, kalesinde ise 107 gole engel olamadı. Türkiye Kupası maçlarında da kenarda olan Şahin, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Nuri Şahin, bu maçlarda bir kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken 2,40 puan ortalaması yakaladı. Şahin, Katar'da oynanan 2021-22 sezonun TFF Süper Kupa karşılaşmasında takımın başında yer alırken, kupayı penaltı atışlarında Beşiktaş'a karşı kaybetti.



ANTALYASPOR İLE GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA MİLLİ TAKIMDA İSMİ GEÇTİ

Antalyaspor'a oynattığı başarılı ve etkili oyunun ardından birçok takımdan teklif alan Nuri Şahin'in ismi Stefan Kuntz'un A Milli Takımdan gönderilmesinin ardından göreve getirilen Vicenzo Montella'nın ekibinde yer alması için geçti. Nuri Şahin, ilk gelen teklifi Antalyaspor'dan ayrılmak istemediği için reddederken, 3 maçlık görevlendirme talebini de bir süre düşündükten sonra kabul etmedi.



HAYALİ DORTMUND'DAN HER SEFERİNDE BAHSETTİ

Antalyaspor'da başarılı grafiğiyle ön plana çıkan Nuri Şahin; katıldığı paneller, sohbetler ve basın toplantılarında hep hayalinin Borussia Dortmund olduğundan bahsetti. Şahin, katıldığı bir toplantıda, "Benim, diğer teknik adamların hayalleri var. Ben olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum. Olabildiğim kadar insanlara dokunmak istiyorum. Tabi ki hayallerim var. Bunu her zaman söylüyorum, söylemekten de sıkılmıyorum. Türkiye'de büyüyen çocuklar nasıl Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarı ise ben de Borussia Dortmund ile büyümüş bir insanım. Çok çok şanslı bir insanım. Hem taraftarı olup hem de kaptanlığını yapmış, şampiyonluklar yaşamış bir insanım. Orası benim her zaman evim olacak. Borussia Dortmund'un benim için yeri çok çok farklı. Ben bir taraftarım. İnşallah Allah nasip eder bir gün o stadyumda bir maç olsa bile solumda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayalim bu" ifadelerini kullanmıştı.



NURİ ŞAHİN'İN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Almanya'da başlayan 35 yaşındaki başarılı teknik direktör; Hollanda, İspanya, İngiltere'nin büyük takımlarında oynama başarısı gösterdi. Şahin, Almanya'da Borussia Dortmund ve Werder Bremen, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, Hollanda'da ise Feyenoord formalarını terletti. Nuri Şahin, kariyerinde takım bazında toplamda 420 maça çıkarken 38 gol atıp 69 asistin altına imza attı. Nuri Şahin ayrıca 24 Şampiyonlar Ligi maçında ise 1 gol, 2 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde Liverpool ve Borussia Dortmund ile 14 maça çıkan Şahin, burada da yine 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988'de Almanya'da dünyaya geldi. 1994'te altyapı kariyerine başlayan Nuri Şahin, 2001- 2005 yılları arasında Borussia Dortmund altyapısında forma giydi. 2005'te A takıma yükselen Şahin, Dortmund ile yollarını 2011'de ayırdı. Nuri Şahin kariyerinde Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor forması giydi. A Milli Takım forması da giyen Nuri Şahin, Ekim 2021'de Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı ve Akdeniz ekibindeki başarılı sürecin ardından Borussia Dortmund'a transfer oldu.