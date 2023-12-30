SABAH Spor yazarları Riyad’da yaşananları yorumladı
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GÜRCAN BİLGİÇ
ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
SuudiArabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa derbisinde son ana kadar her şey yolundaydı. Sabah yapılan güvenlik toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü "Yurtta sulhcihanda sulh" pankartı ve oyuncuların ısınmaya çıkacağı formalardaki Atatürk ibarelerine Suudi yetkililerden izin gelmedi. Hem kulüplerimiz hem de Türkiye Futbol Federasyonu, bu tavra çok net tavır koydu. Organizasyonu yapanlarla amansız bir mücadele başladı ve sonuçta ülkenin kırmızı çizgisi; Mustafa Kemal Atatürkduruma noktayı koydu. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, bu ülke insanının en önemli değeridir. Başkası istediğini düşünebilir. Bize ve Cumhuriyet'ten daha yaşlı Türkiye'nin iki büyük kulübüne nerede duracaklarını söyleyemez. O yüzdenSüper Kupa maçı değerlerimizinbir kez daha yüceldiğianlamlı bir günü yarattı. Varsın oynamasınlar.
LEVENT TÜZEMEN
DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK
Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'ın talebi doğrultusunda Riyad'da oynama kararını verdik. Ama bu kararın son dakikada bir krize dönüşeceğini hesap etmedik. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu olarak her Türk insanının kırmızı çizgisidir. "Yurtta sulh cihanda sulh" sözü tüm dünya milletleri için geçerlidir. G.Saray ve F.Bahçe'nin sahaya Atatürk fotoğraflı tişörtlerle çıkmalarına ve "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartını taşımalarına maalesef izin verilmedi. Dursun Özbek ve Ali Koç hassasiyet göstererek yasakların kaldırılmaması sonucu finale çıkmayacaklarını söylediler. Suudiler geri adım atmadı, biz de kırmızı çizgimizden taviz vermedik. Resmi açıklama yapılmadan sosyal medyadabeni ve Gürcan Bilgiç'i linç etmeye çalışanzihniyeti lanetliyorum. Atatürk benim de kırmızı çizgimdir. Hakarette bulunanlarla da mahkemede görüşeceğim. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk'ün tüm değerleri benim değerlerimdir. Ben bu ülke uğruna Sakarya'da şehit düşmüş Atatürk'ün silah arkadaşı Tabur Komutanı BinbaşıHilmi Tüzemen'in torunuyum.