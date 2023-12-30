SABAH Spor yazarları Riyad’da yaşananları yorumladı

SuudiArabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa derbisinde son ana kadar her şey yolundaydı. Sabah yapılan güvenlik toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüpankartı ve oyuncuların ısınmaya çıkacağı formalardaki Atatürk ibarelerine Suudi yetkililerden izin gelmedi. Hem kulüplerimiz hem de Türkiye Futbol Federasyonu, bu tavra çok net tavır koydu. Organizasyonu yapanlarla amansız bir mücadele başladı ve sonuçta ülkeninCumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, bu ülke insanının en önemli değeridir. Başkası istediğini düşünebilir. Bize ve Cumhuriyet'ten daha yaşlı Türkiye'nin iki büyük kulübüne nerede duracaklarını söyleyemez.Varsın oynamasınlar.Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'ın talebi doğrultusunda Riyad'da oynama kararını verdik. Ama bu kararın son dakikada bir krize dönüşeceğini hesap etmedik. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu olarak her Türk insanının kırmızı çizgisidir. "Yurtta sulh cihanda sulh" sözü tüm dünya milletleri için geçerlidir. G.Saray ve F.Bahçe'nin sahaya Atatürk fotoğraflı tişörtlerle çıkmalarına vepankartını taşımalarına maalesef izin verilmedi. Dursun Özbek ve Ali Koç hassasiyet göstererek yasakların kaldırılmaması sonucu finale çıkmayacaklarını söylediler. Suudiler geri adım atmadı, biz de kırmızı çizgimizden taviz vermedik.Atatürk benim de kırmızı çizgimdir. Hakarette bulunanlarla da mahkemede görüşeceğim. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk'ün tüm değerleri benim değerlerimdir. Ben bu ülke uğruna Sakarya'da şehit düşmüş Atatürk'ün silah arkadaşıtorunuyum.