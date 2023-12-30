Sergen Yalçın ‘Demir’ gibi dönüyor

Adı Beşiktaş ile de anılan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Yukatel Adana Demirspor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı
Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyahbeyazlı kulüpten ayrılan ve adı yine Kartal ile anılan Sergen Yalçın'ın, yeni adresi Adana Demirspor oldu. 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik amagörüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken Sergen Yalçın ise mavi-lacivertli kulüp ile masaya oturdu. Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi. 1.5 yıllık sözleşmeiçin prensip anlaşmasına varıldı vebaşarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı. Bu arada Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
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51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.