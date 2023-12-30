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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Sergen Yalçın ‘Demir’ gibi dönüyor

SUAT UMURHAN
Sergen Yalçın ‘Demir’ gibi dönüyor

Adı Beşiktaş ile de anılan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Yukatel Adana Demirspor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyahbeyazlı kulüpten ayrılan ve adı yine Kartal ile anılan Sergen Yalçın'ın, yeni adresi Adana Demirspor oldu. 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik ama görüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken Sergen Yalçın ise mavi-lacivertli kulüp ile masaya oturdu. Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi. 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı. Bu arada Adana Demirspor, Faslı futbolcu Younes Belhanda ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.

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Sergen Yalçın ‘Demir’ gibi dönüyor
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