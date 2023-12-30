Sergen Yalçın ‘Demir’ gibi dönüyor

Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyahbeyazlı kulüpten ayrılan ve adı yine Kartal ile anılan Sergen Yalçın'ın, yeni adresi Adana Demirspor oldu. 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesindenaçıklaması gelirken Sergen Yalçın ise mavi-lacivertli kulüp ile masaya oturdu. Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.Bu arada Adana Demirspor, Faslı futbolcuile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.