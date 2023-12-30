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Giriş Tarihi: 30.12.2023 19:29

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

AA
Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.

Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. EMS Yapı Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."

SERVET ÇETİN'İN SİVASSPOR KARNESİ

Teknik direktör Servet Çetin, sezon başında göreve geldiği Sivasspor'da 17'si Süper Lig ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Çetin, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Servet Çetin, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sivasspor'un başında çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı
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