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Giriş Tarihi: 30.12.2023

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Tüm statlar size açık
Suudi Arabistan'da maç öncesi yaşanan tartışmalar sonrasında kulüpler, teknik direktörler ve futbolcular yaptıkları Atatürk ve Cumhuriyet paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.



Beşiktaş, "Atam izindeyiz", Trabzonspor ise "Yurtta sulh cihanda sulh" paylaşımlarıyla rakiplerine destek verdi. Tüm kulüplerin taraftarları, sosyal medyada renk ayrımı yapmaksızın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tavrına sahip çıktı.



Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol kulüpleri, dev maç için statlarının açık olduğunu belirterek Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaşma için davet ettiler.



KAPIMIZ AÇIK, IŞIKLAR YANIYOR
Beşiktaş Kulübü, "Atam izindeyiz" mesajının yanı sıra, "Kapımız Açık" başlığıyla Süper Kupa finalinin oynanması için iki ekibi Dolmabahçe'ye davet etti. Samsunspor Kulübü de "Işıkları açtık, bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

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