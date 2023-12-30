Tüm statlar size açık

Suudi Arabistan'da maç öncesi yaşanan tartışmalar sonrasında kulüpler, teknik direktörler ve futbolcular yaptıkları Atatürk ve Cumhuriyet paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.
Beşiktaş, "Atam izindeyiz",Trabzonspor ise "Yurtta sulh cihandasulh" paylaşımlarıyla rakiplerine destekverdi. Tüm kulüplerin taraftarları, sosyal medyada renk ayrımı yapmaksızın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tavrına sahip çıktı.
Ayrıca Türkiye'nin dörtbir yanındaki futbol kulüpleri, dev maçiçin statlarının açık olduğunu belirterekGalatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaşmaiçin davet ettiler.
KAPIMIZ AÇIK, IŞIKLAR YANIYOR
Beşiktaş Kulübü, "Atam izindeyiz" mesajının yanı sıra, "Kapımız Açık" başlığıyla Süper Kupa finalinin oynanması için iki ekibi Dolmabahçe'ye davet etti. Samsunspor Kulübü de "Işıkları açtık, bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruz" paylaşımı yaptı.