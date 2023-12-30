Tüm statlar size açık

Suudi Arabistan'da maç öncesi yaşanan tartışmalar sonrasında kulüpler, teknik direktörler ve futbolcular yaptıkları Atatürk ve Cumhuriyet paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.Tüm kulüplerin taraftarları, sosyal medyada renk ayrımı yapmaksızın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tavrına sahip çıktı.Beşiktaş Kulübü, "Atam izindeyiz" mesajının yanı sıra, "Kapımız Açık" başlığıyla Süper Kupa finalinin oynanması için iki ekibi Dolmabahçe'ye davet etti. Samsunspor Kulübü de "Işıkları açtık, bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruz" paylaşımı yaptı.