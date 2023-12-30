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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Yol ayrımında

Yol ayrımında

G.Saray’ın yıldızı Ziyech, sezon sonunu beklemeden devre arasında Körfez ülkelerinin yolunu tutabilir

G.Saray'ın bu sezon beklediği verimi alamadığı Hakim Ziyech için veda çanları çalıyor... Faslı oyuncu sakatlığını öne sürerek Süper Kupa maçına gitmezken, ligin ikinci yarısında ise sarı-kırmızılılarla yol ayrılığı ihtimali gündemde. 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den gelen teklifleri geri çevirirken bir kez daha bu ülkelerin takımlarının radarına girdi. Oyuncunun menajerliğini ailesi yaparken, yıldız futbolcu için ailesinin transfer turuna çıktığı öğrenildi. G.Saray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolları bedelsiz olarak ayırma imkânı da bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun yıllık ücretinin ikinci yarıdaki bölümüne karşılık anlaşarak yolları ayırmaya da sıcak baktığı öğrenildi.

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