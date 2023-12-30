Yol ayrımında

G.Saray’ın yıldızı Ziyech, sezon sonunu beklemeden devre arasında Körfez ülkelerinin yolunu tutabilir
G.Saray'ın bu sezon beklediği verimi alamadığı Hakim Ziyech için veda çanları çalıyor... Faslı oyuncu sakatlığını önesürerek Süper Kupa maçına gitmezken, liginikinci yarısında ise sarı-kırmızılılarla yol ayrılığıihtimali gündemde. 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den gelen teklifleri geri çevirirken bir kez daha bu ülkelerin takımlarının radarına girdi. Oyuncununmenajerliğini ailesi yaparken, yıldızfutbolcu için ailesinin transfer turuna çıktığıöğrenildi. G.Saray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolları bedelsiz olarak ayırma imkânı da bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncununyıllık ücretinin ikinci yarıdakibölümüne karşılık anlaşarakyolları ayırmaya dasıcak baktığı öğrenildi.