Yol ayrımında

G.Saray'ın bu sezon beklediği verimi alamadığı Hakim Ziyech için veda çanları çalıyor...30 yaşındaki oyuncu, sezon başında Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den gelen teklifleri geri çevirirken bir kez daha bu ülkelerin takımlarının radarına girdi.G.Saray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolları bedelsiz olarak ayırma imkânı da bulunuyor.