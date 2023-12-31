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Giriş Tarihi: 31.12.2023 21:46

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’tan yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni yıl mesajı yayımladı.

Başkan Arat, siyah-beyazlı kulübün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 100. ve Beşiktaş'ımızın 120. kuruluş yıl dönümünün heyecanını birlikte yaşadığımız 2023 yılı, aynı zamanda kulübümüz için önemli değişimlerin gerçekleştiği bir yıl oldu. Beşiktaşlıların desteğiyle girdiğimiz yeni yolda, kültürümüzü, geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatmak, hayal ve hedeflerimiz içerisinde yer alan işleri hayata geçirmek için durmadan çalışacağız. Sizlere daha önce de ifade ettiğim gibi, yolumuz ne kadar uzun ve zor olursa olsun, sizlerin güveni ve desteği sayesinde başaracağız. Yeni yılla birlikte, milletçe hayatımızın her alanında hayallerimize, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimiz yeni bir zamanın başlamasını tüm kalbimle diliyorum. Yeni yılın size, tüm sevdiklerinize, milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, Beşiktaş'ımız için 2024 yılının her yönden başarılı geçmesini diliyorum."

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan yeni yıl mesajı
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