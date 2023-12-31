Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 9 kritik maç

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligin ikinci arasına savunmadaki problemlerle başlayacak. Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği kadroya seçildi. Ganalı Alexander Djiku'nun da gideceği bu turnuva 13 Ocak'ta başlayıp, sonuna kadar gidebilirse 11 Şubat'ta sona erecek.

Fenerbahçe'nin bu dönemki rakipleri İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep, Adanaspor (Türkiye Kupası), Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor olacak. Tedavisi devam eden Becao'nun şubat ayında dönmesi beklenirken defans hattındaki diğer isimler Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması ve Samet Akaydın'ın ise performans olarak yetersiz bulunması soru işaretleri oluşturuyor. Bu duruma çare arayan İsmail Kartal, yönetimden özellikle stoper istedi. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, İngiltere ve İspanya'da oyuncu arıyor.