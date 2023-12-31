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Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:32

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 9 kritik maç

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 9 kritik maç

Fenerbahçe savunması ligin ikinci yarısı için kırmızı alarm veriyor. Becao'nun tedavisi, Serdar Aziz’in sık sakatlanması gibi durumlarla boğuşan Kanarya, Afrika Kupası’na gidecek olan Osayi ve Djiku’dan da muhtemel 9 karşılaşmada faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligin ikinci arasına savunmadaki problemlerle başlayacak. Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği kadroya seçildi. Ganalı Alexander Djiku'nun da gideceği bu turnuva 13 Ocak'ta başlayıp, sonuna kadar gidebilirse 11 Şubat'ta sona erecek.

Fenerbahçe'nin bu dönemki rakipleri İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep, Adanaspor (Türkiye Kupası), Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor olacak. Tedavisi devam eden Becao'nun şubat ayında dönmesi beklenirken defans hattındaki diğer isimler Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması ve Samet Akaydın'ın ise performans olarak yetersiz bulunması soru işaretleri oluşturuyor. Bu duruma çare arayan İsmail Kartal, yönetimden özellikle stoper istedi. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, İngiltere ve İspanya'da oyuncu arıyor.

DEFANSIN SİGORTASI DJIKU
Fenerbahçe'nin, bu sezon savunmadaki bel kemiği Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla 20 maçta görev aldı. 1485 dakika oynayan 29 yaşındaki stoper 1 kez de ağları havalandırmayı başardı. Pendik maçında tendonu kopan Becao'nun ise tedavi süreci devam ediyor.

TAKIMA 4 GÜN İZİN
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından oyuncularına 4 günlük izin verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, 3 Ocak Çarşamba tarihinde Samandıra'da topbaşı yapacak ve ligde oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 9 kritik maç
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