2023’ün kralı

Süper Lig şampiyonluğu ile 2022-23 sezonunu noktalayan G.Saray'da 2023 yılının geneli dikkate alındığında Mauro İcardi damgası vardı. Bir yılda 36 gole imzasını koyan Tangocu, 11 gol pası verdi. 47 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli süperstar, son iki ayda sakatlıklarla boğuşmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı.Geçen yıl martta oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında gol atamayanYaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Mauro İcardi, Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.Mauro İcardi sosyal medya hesabından 2023 kronolojisi yaptı. İşte paylaşımı:3-0 klasiğimiz30. doğum günümWanda ile MasterchefGalatasaray ilk Hat-Trick'imGalatasaray ile şampiyonlukMartin Fierro (Arjantin'de bir ödül) Wanda Nara şampiyonProfesyonel olarak 200 GolDoğum günü&10. yıl dönümü Wanda NaraTürkiye Yılın AdamıWanda ŞampiyonGalatasaray'ın yıldızı İcardi'ye İngiliz ekipleri kancayı attı! Arjantin basınında yer alan habere göre; Tangocu'yu, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın istediği belirtildi. Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun ikinci yarısı için Icardi'ye sıcak baktıkları kaydedildi. Her iki kulübün yetkililerinin de ocak ayında G.Saray'ın kapısını çalarak bonservis için pazarlık yapacağı da iddia edildi...Mauro İcardi, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın şampiyon olmasında çok büyük katkı sağladı.Şöhretli futbolcular genelde egolu olur. İcardi, mütevazı kimliğiyle takım içinde arkadaşlarının da saygı duyduğu bir oyuncu haline geldi. Eğer Beşiktaş'la oynanan maçta Ghezzal'ın darbesiyle sakatlanmamış olsaydı ligde ve Avrupa'da daha fazla gol atardı. İğne olarak oynaması Galatasaray'a karşı gösterdiği aidiyet bağının belgesidir. Oysa sakatlığını öne sürüp yan gelip yatardı ama yapmadı. 2024'te de G.Saray'ın en büyük silahı yine İcardi olacaktır.Kalitesi ve kariyeri belli bir futbolcunun kendi çıtasının altına düşmemesi için iki şeye ihtiyacı var. Biri fizik olarak hazır olmak, ağrılardan uzak idman yapabilmek diğeri ise takım arkadaşlarının, kulübün taraftarlarının, yaşadığı şehrin ve oynadığı ligin ona bir konfor alanı oluşturması. Yani kısaca Hakim Ziyech gibi,dememek lazım. İcardi, Beşiktaş derbisinde aldığı darbenin sonrasında çok mu fedakârlık yaptı? Okan Buruk, Bakambu'ya az mı güvendi? Bunlar artık eski sorunlar.Ancak onun geçen sezon olduğu gibi Kerem'in asistlerine ve hatta yeni bir sağ kanat oyuncusunun paslarına ihtiyacı var. Galatasaray yönetimi ara transferde futbolcu listesinin başına şu satırı yazmalı;