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Giriş Tarihi: 1.1.2024

2023’ün kralı

MEHMET ÖZCAN
2023’ün kralı

Mauro İcardi, son 1 yılda golleriyle Aslan’ı sırtladı. 2023 senesi boyunca toplam 36 gol atıp 11 kez de asist yapan Arjantinli, sadece mart ayında fileleri havalandıramadı

Süper Lig şampiyonluğu ile 2022-23 sezonunu noktalayan G.Saray'da 2023 yılının geneli dikkate alındığında Mauro İcardi damgası vardı. Bir yılda 36 gole imzasını koyan Tangocu, 11 gol pası verdi. 47 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli süperstar, son iki ayda sakatlıklarla boğuşmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı formayla temmuzda maça çıkmayan İcardi, sadece mart ayını boş geçti. Geçen yıl martta oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında gol atamayan 30 yaşındaki forvet, nisan ve mayıs ayındaki skorlarıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı.

3. KAPTANLIĞA YÜKSELDİ
Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Mauro İcardi, Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarlarla arasında özel bağ kuran İcardi, Muslera ve Kerem'in ardından 3. kaptanlığa getirildi.

Mauro İcardi sosyal medya hesabından 2023 kronolojisi yaptı. İşte paylaşımı:
OCAK: 3-0 klasiğimiz
ŞUBAT: 30. doğum günüm
MART: Wanda ile Masterchef
NİSAN: Galatasaray ilk Hat-Trick'im
MAYIS/HAZİRAN: Galatasaray ile şampiyonluk
TEMMUZ: Martin Fierro (Arjantin'de bir ödül) Wanda Nara şampiyon
AĞUSTOS/EYLÜL: Profesyonel olarak 200 Gol
EKİM: Doğum günü&10. yıl dönümü Wanda Nara
KASIM: Türkiye Yılın Adamı
ARALIK: Wanda Şampiyon

ADA'DAN ÇİFTE TALİP!
Galatasaray'ın yıldızı İcardi'ye İngiliz ekipleri kancayı attı! Arjantin basınında yer alan habere göre; Tangocu'yu, Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın istediği belirtildi. Haberde, iki takımın da forvet arayışında olduğu ve sezonun ikinci yarısı için Icardi'ye sıcak baktıkları kaydedildi. Her iki kulübün yetkililerinin de ocak ayında G.Saray'ın kapısını çalarak bonservis için pazarlık yapacağı da iddia edildi...

LEVENT TÜZEMEN
ASLA YAN GELİP YATMADI
Mauro İcardi, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın şampiyon olmasında çok büyük katkı sağladı. İcardi, kiralık olarak gelmesine rağmen sadece attığı gollerle değil mütevazı kimliği ile de gönüllerde taht kurdu ve Galatasaray taraftarlarının sevgilisi oldu. Şöhretli futbolcular genelde egolu olur. İcardi, mütevazı kimliğiyle takım içinde arkadaşlarının da saygı duyduğu bir oyuncu haline geldi. Eğer Beşiktaş'la oynanan maçta Ghezzal'ın darbesiyle sakatlanmamış olsaydı ligde ve Avrupa'da daha fazla gol atardı. İğne olarak oynaması Galatasaray'a karşı gösterdiği aidiyet bağının belgesidir. Oysa sakatlığını öne sürüp yan gelip yatardı ama yapmadı. 2024'te de G.Saray'ın en büyük silahı yine İcardi olacaktır.

BÜLENT TİMURLENK
İCARDİ'Yİ BESLEMEK LAZIM
Kalitesi ve kariyeri belli bir futbolcunun kendi çıtasının altına düşmemesi için iki şeye ihtiyacı var. Biri fizik olarak hazır olmak, ağrılardan uzak idman yapabilmek diğeri ise takım arkadaşlarının, kulübün taraftarlarının, yaşadığı şehrin ve oynadığı ligin ona bir konfor alanı oluşturması. Yani kısaca Hakim Ziyech gibi, "Ben ne arıyorum burada" dememek lazım. İcardi, Beşiktaş derbisinde aldığı darbenin sonrasında çok mu fedakârlık yaptı? Okan Buruk, Bakambu'ya az mı güvendi? Bunlar artık eski sorunlar. Arjantinli golcü elbette ki Galatasaray'ın önümüzdeki 5 ayda en önemli silahı olacak. Ancak onun geçen sezon olduğu gibi Kerem'in asistlerine ve hatta yeni bir sağ kanat oyuncusunun paslarına ihtiyacı var. Galatasaray yönetimi ara transferde futbolcu listesinin başına şu satırı yazmalı; "Mauro İcardi'yi beslemek için kimleri almalıyız?"

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