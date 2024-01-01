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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Angelino vakası 2

Ogün ŞAHİNOĞLU
Angelino vakası 2

Ghezzal’ın Beşiktaş’ta kadro dışı kalma nedeni disiplinsizlik değilmiş. Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu olan Angelino'ya forma verilmiyor. Kartal'da da 20 karşılaşmada şans bulursa mukavelesi uzayacak Cezayirli futbolcu için kadro dışı kararı alındı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti. Siyahbeyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu, geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşurken kendisinden beklenen verim de alınamadı. Ancak Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı bulunmadığı ve kararın gerekçesinin sözleşmesindeki opsiyon maddesi olduğu ortaya çıktı. Haziran'ın sonunda mukavelesi bitecek olan Cezayirli yıldızın 1 yıl opsiyonu var.

TEKLİF GELMEZSE 'OPSİYONU KALDIRALIM' DENECEK
Bu madde, 20 maçta sahaya çıkması halinde devreye girecek. Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Ghezzal'ın kontratının uzamasını istemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünmeyen yönetim, bu kararı alıp ara transferde yolları ayırmayı planladı. 31 yaşındaki futbolcuya teklif gelmezse kendisine sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması önerilecek ve ancak bu şekilde forma giyebileceği iletilecek. Bilindiği üzere Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 karşılaşmada forma giydi ve artık oynatılmıyor.

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Rachid Ghezzal, bu sezon 554 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle skora 4 kez katkı sağladı.

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Angelino vakası 2
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