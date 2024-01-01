Angelino vakası 2

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti.Ancak Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı bulunmadığı ve kararın gerekçesinin sözleşmesindeki opsiyon maddesi olduğu ortaya çıktı.Bu madde, 20 maçta sahaya çıkması halinde devreye girecek. Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Ghezzal'ın kontratının uzamasını istemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünmeyen yönetim, bu kararı alıp ara transferde yolları ayırmayı planladı.Bilindiği üzere Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 karşılaşmada forma giydi ve artık oynatılmıyor.Rachid Ghezzal, bu sezon 554 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle skora 4 kez katkı sağladı.