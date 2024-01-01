Angelino vakası 2

Ghezzal’ın Beşiktaş’ta kadro dışı kalma nedeni disiplinsizlik değilmiş. Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu olan Angelino'ya forma verilmiyor. Kartal'da da 20 karşılaşmada şans bulursa mukavelesi uzayacak Cezayirli futbolcu için kadro dışı kararı alındı
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti. Siyahbeyazlıekibin tecrübeli futbolcusu, geçtiğimizsezondan bu yana sakatlıklarla boğuşurkenkendisinden beklenen verim de alınamadı. Ancak Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı bulunmadığı ve kararın gerekçesinin sözleşmesindeki opsiyon maddesi olduğu ortaya çıktı. Haziran'ın sonunda mukavelesi bitecek olanCezayirli yıldızın 1 yıl opsiyonu var.
TEKLİF GELMEZSE 'OPSİYONU KALDIRALIM' DENECEK
Bu madde, 20 maçta sahaya çıkması halinde devreye girecek. Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Ghezzal'ın kontratının uzamasını istemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünmeyen yönetim, bu kararı alıp ara transferde yolları ayırmayı planladı. 31yaşındaki futbolcuya teklif gelmezse kendisinesözleşmesindeki opsiyonun kaldırılmasıönerilecek ve ancak bu şekilde formagiyebileceği iletilecek. Bilindiği üzere Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 karşılaşmada forma giydi ve artık oynatılmıyor.
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Rachid Ghezzal, bu sezon 554 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle skora 4 kez katkı sağladı.