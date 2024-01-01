Evinde rakip tanımıyor

Galatasaray'ınligde iç sahadayenilmezlik serisi25 maça ulaşırkenrakiplerinde korkulu rüyasıdurumunda.Bir yılı aşanbu periyotta23 galibiyet-2beraberlikelde eden sarı-kırmızılıtakım,Aslantepe'deson lig mağlubiyetinigeçensezonun ikincihaftasındaKadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde 10 gün izin verilen Angelino, iptal edilen Süper Kupa kafilesine de dahil edilmemişti. Sarı-kırmızılı kulüp, opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino'yu sezonun ikinci yarısında düşünmüyor. İspanyol sol bekten kendisine kulüp bulması istendi. Ajax'ın ilgisinin olduğu Angelino'yu Leipzig satmayı planlıyor.