Fenerbahçe’den stopere Çağlar Söyüncü hamlesi

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Devre arası transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper ve orta saha için adaylar belli oldu. Sakatlıklar nedeniyle sezonun bir bölümünü stopersiz oynayan Sarı-lacivertlilerde, stoperde en büyük adaylardan biri Çağlar Söyüncü. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak düşündüğü Çağlar Söyüncü ikna edilemez ise yönetimin düşündüğü diğer bir isim ise Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic. Stoper bölgesine devre arasında bu iki isime yoğunlaşacak Fenerbahçe'de oyunculardan birini bitirmesi bekleniyor.

Öte yandan orta sahaya da takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasında da Rade Krunic yer alıyor. Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bosnalı futbolcu için devre arasında çalışmaların başlayacağı gündemde. Takımıyla uzun süredir anlaşmazlıkların merkezinde olan Bosnalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe, devre arasında kolları sıvayacak. İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon Euro altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istediği de belirtiliyor.

4 İSİM İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmalarının yanı sıra ayrılacak oyuncular da netleşiyor. 14 yabancı hakkı dolu olan Sarı-lacivertlilerde; Ryan Kent, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer aldı. Ayrıca istediği süreleri alamayan Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılacağı gündemde. Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giyecek Batshuayi, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı düşündüğünü de yönetime bildirdi.