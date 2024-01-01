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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Formanın ağırlığını herkese hissettirin

YUNUS EMRE SEL
Formanın ağırlığını herkese hissettirin

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelişim sürecinde olduklarını belirterek, “Öz güvenli, rahat, oynadığı futboldan keyif alan bir takım olmalıyız” dedi

Ligin ilk yarısını 30 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor'da kulüp medya ekibi, aralık ayında oynanan Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Başakşehir maçlarına ait soyunma odası görüntülerini yayınladı. Söz konusu videoda maç öncesi analizler ve maç sonu değerlendirmelerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın ifadelerine ağırlıklı olarak yer verildi. Takımına sürekli geliştikleri vurgusunu yapan tecrübeli çalıştırıcının bir maç sonrası söylediği, "Trabzonspor formasını ve ağırlığını tüm maçlarda hissettirip ligin ilk üç sırasına yapışmamız bizim için çok önemli. Öz güvenli, rahat, oynadığı oyundan keyif alan, hedeflerine doğru adım adım giden bir takım olmamız gerek" şeklindeki sözler dikkat çekiciydi.

KONTENJAN AÇILACAK
Trabzonspor'da ara transferde yabancı kontenjanında yer açmak öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sezon başında kiralanan Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine sezon başında transfer edilen Teklic ve Fernandez ile bir süredir takımda bulunan Bardhi için de teklif bekleniyor. Üç oyuncunun menajerine teklif getirmeleri durumunda değerlendirileceği bildirildi.

YENİ KAYNAK GELİYOR
Bordo-mavililerde sezonun ikinci yarısında yapılacak ödemeler için kaynak oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce stadyum isim sponsorluk anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile çeşitli sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon TL'yi aşan kaynak oluşturan yönetim, ocak ayının ilk haftasında da dev bir sponsorluk anlaşması açıklayacak. Rakamın stat isim anlaşmasındaki paraya yaklaşması bekleniyor.

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