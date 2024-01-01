Formanın ağırlığını herkese hissettirin

Ligin ilk yarısını 30 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor'da kulüp medya ekibi, aralık ayında oynanan Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Başakşehir maçlarına ait soyunma odası görüntülerini yayınladı. Söz konusu videoda maç öncesi analizler ve maç sonu değerlendirmelerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın ifadelerine ağırlıklı olarak yer verildi. Takımına sürekli geliştikleri vurgusunu yapan tecrübeli çalıştırıcınınşeklindeki sözler dikkat çekiciydi.Trabzonspor'da ara transferde yabancı kontenjanında yer açmak öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sezon başında kiralanan Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine sezon başında transfer edilen Teklic ve Fernandez ile bir süredir takımda bulunan Bardhi için de teklif bekleniyor. Üç oyuncunun menajerine teklif getirmeleri durumunda değerlendirileceği bildirildi.Bordo-mavililerde sezonun ikinci yarısında yapılacak ödemeler için kaynak oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce stadyum isim sponsorluk anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile çeşitli sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon TL'yi aşan kaynak oluşturan yönetim, ocak ayının ilk haftasında da dev bir sponsorluk anlaşması açıklayacak. Rakamın stat isim anlaşmasındaki paraya yaklaşması bekleniyor.