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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Halil’den Afrika planı!

Halil’den Afrika planı!

24 yaşındaki oyuncu, Bakambu’nun yokluğunda daha çok süre alacağı için teklifleri geri çevirdi

Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray'da ilk teklif Halil Dervişoğlu'na geldi. İngiltere'den Championship ekipleri ve Hollanda'dan iki kulüp, Halil'i kiralamak istedi. Milli oyuncu ise sezonu sarıkırmızılı takımda tamamlamaya karar verdi. Afrika Kupası'na gidecek D.Kongolu Bakambu'nun yokluğunda Halil Dervişoğlu, ocak ayında oynanacak maçlarda daha fazla süre alacak. Teknik heyet ve yönetimin düşüncesi de Halil'in takımda kalması yönünde oldu. 500 bin Euro'ya bonservisi alınan oyuncu, 2027 sezonu sonuna kadar imza atarken bu sezon 20 milyon TL kazanıyor.

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Halil’den Afrika planı!
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