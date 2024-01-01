Halil’den Afrika planı!

Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray'da ilk teklif Halil Dervişoğlu'na geldi. İngiltere'den Championship ekipleri ve Hollanda'dan iki kulüp, Halil'i kiralamak istedi.Teknik heyet ve yönetimin düşüncesi de Halil'in takımda kalması yönünde oldu. 500 bin Euro'ya bonservisi alınan oyuncu, 2027 sezonu sonuna kadar imza atarken bu sezon 20 milyon TL kazanıyor.