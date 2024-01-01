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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Kime niyet kime kısmet!

Kime niyet kime kısmet!

Adı Beşiktaş ile anılan 51 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor’un yeni hocası oldu. Sergen Yalçın yarın takımla idmana çıkacak

Nuri Şahin'in Alman kulübü Borussia Dortmund'a Edin Terzic'in yardımcısı olarak gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor, sürpriz bir isimle anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 2020-21'de Beşiktaş'ı hem Türkiye Kupası hem de ligde şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın'ın, takımın başına getirildiğini duyurdu. Kontratın yarım sezon + 1 yıl olduğu öğrenildi. Yalçın'ın adı, Beşiktaş ile de anılıyordu ancak Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe müjdeyi, "Kulübümüz, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleriyle verdi. 51 yaşındaki hocanın yarın imzayı atıp, ardından idmana çıkacağı bildirildi.

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Kime niyet kime kısmet!
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