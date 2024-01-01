Kime niyet kime kısmet!

Nuri Şahin'in Alman kulübü Borussia Dortmund'a Edin Terzic'in yardımcısı olarak gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor, sürpriz bir isimle anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 2020-21'de Beşiktaş'ı hem Türkiye Kupası hem de ligde şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın'ın, takımın başına getirildiğini duyurdu.Yalçın'ın adı, Beşiktaş ile de anılıyordu ancak Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe müjdeyi, "Kulübümüz, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleriyle verdi.bildirildi.