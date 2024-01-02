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Giriş Tarihi: 2.1.2024

2023’ün en iyisi Hakan Çalhanoğlu

2023’ün en iyisi Hakan Çalhanoğlu
2021'den bu yana İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'ya damgasını vurdu. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansla dikkat çeken 29 yaşıdaki yıldız oyuncu, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport tarafından yapılan taraftar oylamasında 2023 yılının en iyi orta sahası seçildi. Futbolseverlerden oyların %73'ünü alan Hakan Çalhanoğlu, rakiplerine büyük fark attı. Başarılı oyuncuyu; Stanislav Lobotka (%13.9), Ismael Bennacer (%9.6), Bryan Cristante (%2) ve Samuele Ricci (%1.9) takip etti.

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2023’ün en iyisi Hakan Çalhanoğlu
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