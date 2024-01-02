2023’ün en iyisi Hakan Çalhanoğlu

2021'den bu yana İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'ya damgasını vurdu. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansla dikkat çeken 29 yaşıdaki yıldız oyuncu, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport tarafındanyapılan taraftar oylamasında 2023yılının en iyi orta sahası seçildi.Futbolseverlerden oyların %73'ünüalan Hakan Çalhanoğlu, rakiplerinebüyük fark attı. Başarılı oyuncuyu; Stanislav Lobotka (%13.9), Ismael Bennacer (%9.6), Bryan Cristante (%2) ve Samuele Ricci (%1.9) takip etti.