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Giriş Tarihi: 2.1.2024 18:20

Boluspor, forvet Tunahan Çiçek'i transfer etti

Boluspor, forvet Tunahan Çiçek’i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Tunahan Çiçek'i renklerine bağladı.

İkinci devreye daha güçlü başlamak için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, 31 yaşındaki forvet Çiçek ile 1,5 yıllığına anlaşma imzaladı.

Futbola FC Arbon altyapısında başlayan Çiçek, daha sonra 2010 yılında İsviçre Süper Ligi takımlarından FC St. Gallen'e transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Boluspor'un kadrosunda yer alan tecrübeli forvet, FC Schaffhausen, Neuchatel Xamax ve FC Vaduz formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde 439 karşılaşmada görev alan Çiçek, 121 kez gol sevinci yaşadı.

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Boluspor, forvet Tunahan Çiçek'i transfer etti
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