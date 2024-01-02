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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Kurtuluş formülü yıldız satışı!

MEHMET ÖZCAN
Kurtuluş formülü yıldız satışı!

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu satışı ile mali dengeyi tutturmak için düğmeye bastı. Ödemelerin aksaması sonrası Zaha ve Ziyech başta olmak üzere çatlak sesler çıktı. Yönetim, bu iki oyuncuyla birlikte Nelsson ve Boey’e gelecek teklifleri değerlendirip nefes almak istiyor

Şampiyonlar Ligi'ne grupta 3. olarak veda eden Galatasaray'ın kaybı minimum 12 milyon Euro oldu. Kopenhag maçı sonrasında ödemeler aksadı, Zaha ve Ziyech gibi isimlerden çatlak sesler yükselmeye başladı. Ocak ayı içinde ödeme sorununu çözmeye çalışan sarıkırmızılı kulüpte öncelik, oyuncu satışına verildi. Yönetimin gündeminde dört yıldız yer alıyor: Zaha, Ziyech, Nelsson ve Boey... Teklifleri değerlendirmeye hazır olan Galatasaray'da en yüksek değer Sacha Boey'e biçiliyor. Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon Euro. Zaha ve Nelsson için de çift haneli bonservis düşünülüyor. Özellikle Zaha'ya, Suudi Arabistan pazarından ilgi var.

KAYNAK YARATILACAK
Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarıkırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor. Olası futbolcu satışıyla hem takım içindeki ödeme sorunu çözülecek hem de yeni transferlere kaynak yaratılacak.

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Kurtuluş formülü yıldız satışı!
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