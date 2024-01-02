Kurtuluş formülü yıldız satışı!

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu satışı ile mali dengeyi tutturmak için düğmeye bastı. Ödemelerin aksaması sonrası Zaha ve Ziyech başta olmak üzere çatlak sesler çıktı. Yönetim, bu iki oyuncuyla birlikte Nelsson ve Boey’e gelecek teklifleri değerlendirip nefes almak istiyor
Şampiyonlar Ligi'ne grupta 3. olarak veda eden Galatasaray'ın kaybı minimum 12 milyon Euro oldu. Kopenhag maçı sonrasında ödemeler aksadı, Zaha ve Ziyech gibi isimlerden çatlak sesler yükselmeye başladı. Ocak ayı içinde ödeme sorununu çözmeye çalışan sarıkırmızılı kulüpte öncelik, oyuncu satışına verildi. Yönetimin gündeminde dört yıldız yer alıyor: Zaha, Ziyech, Nelssonve Boey... Teklifleri değerlendirmeye hazır olan Galatasaray'da en yüksek değer Sacha Boey'e biçiliyor. Henüz sözleşmesiniuzatmayan Fransız sağbek için beklenti 20 milyon Euro.Zaha ve Nelsson için de çift hanelibonservis düşünülüyor. ÖzellikleZaha'ya, Suudi Arabistan pazarındanilgi var.
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Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarıkırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor. Olası futbolcu satışıyla hemtakım içindeki ödeme sorunu çözülecekhem de yeni transferlerekaynak yaratılacak.