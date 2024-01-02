Kurtuluş formülü yıldız satışı!

Şampiyonlar Ligi'ne grupta 3. olarak veda eden Galatasaray'ın kaybı minimum 12 milyon Euro oldu. Kopenhag maçı sonrasında ödemeler aksadı, Zaha ve Ziyech gibi isimlerden çatlak sesler yükselmeye başladı. Ocak ayı içinde ödeme sorununu çözmeye çalışan sarıkırmızılı kulüpte öncelik, oyuncu satışına verildi. Yönetimin gündeminde dört yıldız yer alıyor:Teklifleri değerlendirmeye hazır olan Galatasaray'da en yüksek değer Sacha Boey'e biçiliyor.Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarıkırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor.