Stefan Savic yola çıkıyor

Stoper takviyesini öncelik olarak belirleyen Fenerbahçe'de rota Stefan Savic oldu. Karadağlı futbolcu için Atletico Madrid ile masaya oturan sarılacivertliler, resmi teklifini de iletti.Fenerbahçe yönetimi ise bunu fırsat bilerek futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalara başladı.Sarı-lacivertli yönetim, Savic için 1 milyon Euro bonservis teklifini resmen İspanyollara iletirken, sıra Karadağlı futbolcuya geldi.Fenerbahçe yönetimi, Savic için 2 senelik bir sözleşme düşünüyor.Becao'nun şubat ayında takıma katılması planlanırken Luan Peres için hâlâ bekleniyor.Afrika Kupası'na katılacağı için 9 maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takım bir an önce stoper konusunu tamamlayıp bu defteri kapatmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu hafta transferler için başkan Ali Koç ile bir araya geleceği kaydedildi.