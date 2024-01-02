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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Stefan Savic yola çıkıyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Stefan Savic yola çıkıyor

Fenerbahçe, stoper transferi için ilk hamlesini yaptı. Atletico Madrid ile mukavelesinin son 6 ayına giren 32 yaşındaki Karadağlı oyuncu için İspanyol kulübüne 1 milyon Euro teklif edildi

Stoper takviyesini öncelik olarak belirleyen Fenerbahçe'de rota Stefan Savic oldu. Karadağlı futbolcu için Atletico Madrid ile masaya oturan sarılacivertliler, resmi teklifini de iletti. 32 yaşındaki defans oyuncusunun kontratı Haziran 2024'te sona erecek. Fenerbahçe yönetimi ise bunu fırsat bilerek futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalara başladı. Transfer listesinde Tottenham'dan Eric Dier, yine Atletico Madrid'den milli oyuncu Çağlar Söyüncü de bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Savic için 1 milyon Euro bonservis teklifini resmen İspanyollara iletirken, sıra Karadağlı futbolcuya geldi. Tecrübeli stoper ile bu hafta içi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

DJİKU AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR, BECAO DÖNÜYOR
Fenerbahçe yönetimi, Savic için 2 senelik bir sözleşme düşünüyor. Deneyimli futbolcunun ise bu süreye sıcak baktığı ancak 3 milyon Euro civarında bir maaş talebinin olacağı öğrenildi. Becao'nun şubat ayında takıma katılması planlanırken Luan Peres için hâlâ bekleniyor. Djiku da Afrika Kupası'na katılacağı için 9 maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takım bir an önce stoper konusunu tamamlayıp bu defteri kapatmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu hafta transferler için başkan Ali Koç ile bir araya geleceği kaydedildi.

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Stefan Savic yola çıkıyor
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