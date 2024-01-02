Stefan Savic yola çıkıyor

Fenerbahçe, stoper transferi için ilk hamlesini yaptı. Atletico Madrid ile mukavelesinin son 6 ayına giren 32 yaşındaki Karadağlı oyuncu için İspanyol kulübüne 1 milyon Euro teklif edildi
Stoper takviyesini öncelik olarak belirleyen Fenerbahçe'de rota Stefan Savic oldu. Karadağlı futbolcu için Atletico Madrid ile masaya oturan sarılacivertliler, resmi teklifini de iletti. 32 yaşındaki defans oyuncusununkontratı Haziran 2024'te sonaerecek. Fenerbahçe yönetimi ise bunu fırsat bilerek futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalara başladı. Transfer listesinde Tottenham'danEric Dier, yine Atletico Madrid'denmilli oyuncu Çağlar Söyüncü debulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Savic için 1 milyon Euro bonservis teklifini resmen İspanyollara iletirken, sıra Karadağlı futbolcuya geldi. Tecrübeli stoper ile bu hafta içigörüşmelerin başlaması bekleniyor.
DJİKU AFRİKA KUPASI'NA GİDİYOR, BECAO DÖNÜYOR
Fenerbahçe yönetimi, Savic için 2 senelik bir sözleşme düşünüyor. Deneyimlifutbolcunun ise bu süreye sıcak baktığıancak 3 milyon Euro civarında bir maaştalebinin olacağı öğrenildi. Becao'nun şubat ayında takıma katılması planlanırken Luan Peres için hâlâ bekleniyor. Djikuda Afrika Kupası'na katılacağı için 9 maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takım bir an önce stoper konusunu tamamlayıp bu defteri kapatmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu hafta transferler için başkan Ali Koç ile bir araya geleceği kaydedildi.