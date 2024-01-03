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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Antalyaspor’u bırakıp Beşiktaş’a gidemem

Antalyaspor’u bırakıp Beşiktaş’a gidemem

“Sözleşmemde ‘Beşiktaş beni isterse’ diye özel bir madde yok. Buraya severek, inanarak geldik.”

Adı Beşiktaş ile anıldığı dönemde sürpriz yaparak Bitexen Antalyaspor ile anlaşan Sergen Yalçın, dün sözleşmeyi imzaladı. Akdeniz ekibinden teklif gelince çok heyecanlandıklarını aktaran 51 yaşındaki teknik adam, "Antalyaspor ile hedefler olarak birbirimizi tamamlayan bir ikiliyiz. İnşallah çok iyi yerlere geliriz" dedi. Yalçın, bir gazetecinin, "Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalır' şeklinde bir madde sözleşmenizde var mı?" sorusuna ise "Öyle bir madde yok. Böyle bir maddenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor'a severek, inanarak geldik. Mayısa kadar kontrat imzalıyoruz ama önü açık bir kontrat" şeklinde yanıt verdi.

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Antalyaspor’u bırakıp Beşiktaş’a gidemem
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