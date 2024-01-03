Antalyaspor’u bırakıp Beşiktaş’a gidemem

Adı Beşiktaş ile anıldığı dönemde sürpriz yaparak Bitexen Antalyaspor ile anlaşan Sergen Yalçın, dün sözleşmeyi imzaladı. Akdeniz ekibinden teklif gelince çok heyecanlandıklarını aktaran 51 yaşındaki teknik adam,dedi. Yalçın, bir gazetecinin, "Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalır' şeklinde bir madde sözleşmenizde var mı?" sorusuna ise "Öyle bir madde yok. Böyle bir maddenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor'a severek, inanarak geldik.şeklinde yanıt verdi.