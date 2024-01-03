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Giriş Tarihi: 3.1.2024

İddialar asılsız ve art niyetlidir!

İddialar asılsız ve art niyetlidir!
Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması gereken ancak bazı aksaklıklar sebebiyle ertelendiği duyurulan Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamada bulundu. G.Saray ile F.Bahçe'nin kozlarını paylaşacağı dev karşılaşmanın Riyad'da oynanması teklifinin Saudi Media Company şirketi tarafından iletildiği aktarılırken, iki kulübün onayıyla imzanın atıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. Müsabaka, FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

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İddialar asılsız ve art niyetlidir!
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