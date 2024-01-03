Trabzonspor, Avcı sonrası dış sahada yenilmiyor!





SAĞ BEKTE SIKI REKABET

Trabzonspor'da lige verilen arada özellikle sağ bek mevkiinde sıkı bir rekabet yaşanıyor. Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Danimarkalı Larsen'den formayı almıştı. Ancak Abdullah Avcı, ligdeki son 4 maçta Mehmet Can'ı kulübeye çekip yeniden Larsen'i sağ bekte kullandı. Mehmet Can 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra performans ortaya koyarken, Larsen de formayı bırakmaya niyetli değil.