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Giriş Tarihi: 3.1.2024 07:54

Trabzonspor, Avcı sonrası dış sahada yenilmiyor!

Trabzonspor, Avcı sonrası dış sahada yenilmiyor!

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte toparlanan Trabzonspor, bu hafta Ankaragücü deplasmanında 3 puanı arayacak. Bordo-mavili ekip, Avcı'nın göreve gelmesiyle ile birlikte deplasmandaki namağlup unvanını korumak istiyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2,2 puan ortalamasıyla oynadı. Bordo-mavililer, cumartesi günü Başkent'te karşılaşacakları Ankaragücü'nü de devirip, başarılı dış saha performansını sürdürmeyi hedefliyor.



İÇ SAHADA 7 PUANDA KALDILAR

Öte yandan Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı. Avcı idaresinde 5 dış saha maçında 11 puan kazanan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti. Avcı ile iç sahada 1,75 puan ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, dış saha ortalamasının gerisinde kaldı.



SAĞ BEKTE SIKI REKABET

Trabzonspor'da lige verilen arada özellikle sağ bek mevkiinde sıkı bir rekabet yaşanıyor. Mehmet Can Aydın, sezonun üçüncü haftasında Danimarkalı Larsen'den formayı almıştı. Ancak Abdullah Avcı, ligdeki son 4 maçta Mehmet Can'ı kulübeye çekip yeniden Larsen'i sağ bekte kullandı. Mehmet Can 11'e dönmek için antrenmanlarda ekstra performans ortaya koyarken, Larsen de formayı bırakmaya niyetli değil.

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Trabzonspor, Avcı sonrası dış sahada yenilmiyor!
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