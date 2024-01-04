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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:43

Galatasaray'a "Yeni Ziyech" geliyor: Gustav Isaksen

Galatasaray’a Yeni Ziyech geliyor: Gustav Isaksen

Galatasaray'da devre arası takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in yerine Gustav Isaksen'in kadroya katılması planlanıyor.

Galatasaray Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması durumunda Lazio'nun 22 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Gustav Isaksen ile temasa geçecek. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Hakim Ziyech'in resmi olarak takımdan ayrılması durumunda Danimarkalı yıldız için girişimlerini hızlandıracak.

Galatasaray yönetiminin birkaç gün içinde İtalyan ekibinin kurmaylarıyla masaya oturması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği ve bu yüzden çalışmaların daha da hızlanacağı öğrenildi. Yönetimin Lazio'ya kiralama teklifi yapacağı ve satın alma opsiyonu için de 8 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Geçtiğimiz yaz ayında Lazio'ya transfer olan genç yıldızın takımdan ayrılması gündemde.

GUSTAV ISAKSEN KİMDİR?
Bu sezon 20 karşılaşmada forma giyen Isaksen, 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Midtjylland'tan Lazio'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Isaksen, Danimarka Milli Takımı alt yaş gruplarında 47 kez forma giydi. Çabukluğuyla dikkat çeken genç yeteneğin Lazio ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. (Takvim)

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Galatasaray'a "Yeni Ziyech" geliyor: Gustav Isaksen
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