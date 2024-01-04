Sivasspor’un yeni teknik direktörü Bülent Uygun: Yunus Emre Konak, Türkiye’de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu

Kırmızı-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Uygun, Sivasspor'da futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak büyük başarılar yaşadığını belirtti. Uygun, 15 yıl sonra tekrar Sivasspor'a gelmenin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "15 yıl sonra sanki en sevdiğinle, çocuğunla tekrar buluşup kucaklaşmak gibi oldu. Herkes beni Sakaryalı olmakla birlikte Sivaslı olarak da biliyor. O yüzden de bu mutluluk tarifsiz, özel. İyi ki geldik" dedi.

Sivasspor'da görev yaptığı dönemde şampiyonlukları hep son anda kaçırdıklarını hatırlatan Uygun, "O zaman takımda bazı sakatlıklar oldu, yerlerine transfer yapamadık ama elimizde bulunan kardeşlerimizle bu hayallerimizi başarmaya çalıştık" diye konuştu.

"ANADOLU'DAN YENİ ŞAMPİYON ÇIKACAK"

Uygun, o dönem Anadolu'dan bir takımın şampiyon olacağını söylediğini anımsatarak, "Hatta iki takım olacak diye söylemiştim. Bursaspor o senenin ertesinde taraftarı, camiası, medyası, yönetimi ve futbolcusuyla bu güzel başarıyı elde etti. Bu ülkeden yine yeni şampiyonlar çıkacak. Beş sene içinde tekrar bir Anadolu takımının şampiyon olacağını görüyorum ve inşallah olur, Türk futboluna renk katar." değerlendirmesinde bulundu.

KADROYA TAKVİYE YAPILACAK

Bu sezonu güzel şekilde geçirmek istediklerini aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Kısa vadede Avrupa'ya gidişin en kısa yolu, Türkiye Kupası'dır. Orada yaptığınız başarı sizi direkt Avrupa'ya götürür. İşte bu yüzden de ilk hedefimiz iyi bir takım kurmak. Daha sonra herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı ve seyircisinin de sevdiği, desteklediği bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu anda takımdan kimseyi gönderme tarafında değiliz. Sadece bir iki genç oyuncumuz var. Onların tecrübe kazanması için gitmesine izin vereceğiz. Onun dışında kimseyi gönderme tarafında değiliz. Almak istediğimiz 3-4 futbolcu var. Yönetimimiz o konularda belli çalışmaları, belli bir yere getirmiş durumda. Oyun sistemine uygun ve kalitesine inandığım futbolcuları transfer ettirmek istiyorum. Takviye yaparak yolumuza devam etmek istiyorum."

"YUNUS EMRE 30 YILDIR İZLEDİĞİM EN YETENEKLİ OYUNCU"

Bülent Uygun, yaklaşık 30 yıldır Türk futbolunda oyuncu izlediğini, yetenekli birçok futbolcuyu gün yüzüne çıkardığını söyledi. Emre Demir, Doğan Alemdar ve Hasan Doğan'ın gün yüzüne çıkardığı futbolcular arasında yer aldığını anlatan Uygun, "Genç futbolcuları seviyorum. Yetenek varsa şans vermek çok hoşuma gidiyor. Şu anda Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu, Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu. Yunus'un tek yapacağı şey profesyonelce düşünmek, çalışmak ve ona göre kendini geliştirmek." ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR MAÇI

Uygun, hafta sonu Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Kayserispor son zamanlarda ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadı. Başkanını tebrik ediyorum. O ekonomik sıkıntılardan bugün hücum yönünde çok iştahlı oynayan, kaliteli, birbirini tamamlayıcı takım kadrosu oluşturdu. Recep Uçar gibi çok genç, jenerasyonumuzun başarılı bir teknik direktörü de oyun mantalitesini yerine getiriyor. Kayserispor'a karşı zor bir maç bizi bekliyor. Sivasspor olarak her maçımıza kazanmak için çıkacağız. İzleyenlere keyif veren, sahada futbolun bütün yeteneklerinin sergilendiği bir futbol müsabakası bizi bekliyor. Kazanmak istiyoruz çünkü çok ihtiyacımız var. Bu puanlar, bizi alt taraflardan yukarılara taşıyacaktır. O yüzden zor, keyifli, çekişmeli bir maç bizi bekliyor."

Teknik direktör Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u çalıştırmaya başlamasını da değerlendiren Uygun, "Türkiye'de en çok kupa alan, milli takımda, Galatasaray'da büyük başarılar elde etmiş birisi. Türkiye adına çok önemli bir hoca. Yeni görevinde ona üstün başarılar diliyorum. Ben de yurt dışında 5 yıl çalıştım. Orada, ülken tarafından takdir edilmek çok güzel." diye konuştu.