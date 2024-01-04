SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Joker Barış Alper sağ beke

KAAN AYHAN ÖN LİBERO OYNAYACAK

Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan Ayhan, ön liberoda tercih edilecek. Sağ bekte ise sürpriz bir isim Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuyu bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denedi. Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve santrfor oynadıktan sonra sol beke geçen milli oyuncu, Konyaspor mücadelesinde savunmanın sağında şans bulacak. A Milli Takım'da oyun içinde sağ beke geçmiş olan Barış Alper, Sacha Boey'in yerini doldurmaya çalışacak.