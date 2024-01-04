Stefan Savic’i Edin Dzeko bitirdi

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun, Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic'i Türkiye'ye gelmeye ikna ettiği iddia edildi. Savic'e birçok teklif gelmesine rağmen Dzeko'nun devreye girmesinin ardından Karadağlı futbolcu sarı lacivertli takıma "tamam" dedi.

Çok yakın arkadaş olan Dzeko ile Savic, 2013 yılında birlikte tatil yapmışlardı. O tatilde eski futbolcu Senijad Ibricic de onlarla birlikteydi. Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'den bonservisini alma ihtimali bulunan 31 yaşındaki stoperi bekliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da, Savic gibi tecrübeli bir ismi çok istediği öğrenildi.

Partizan, Manchester City ve Fiorentina maceralarının ardından Savic, 2015-16 sezonunda Atletico Madrid'e geldi. O dönemden itibaren uzun yıllardır İspanyol ekibinde forma giyen Savic, Karadağ Milli Takımı formasını da 68 kez terletti. Atletico Madrid'de bu sezon çok fazla forma bulamayan Savic, 10'u La Liga, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 karşılaşmada forma giydi. (Milliyet)