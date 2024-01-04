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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Terim zaferle başladı

Terim zaferle başladı

Komşu’ya yelken açan 70 yaşındaki çalıştırıcı, Panathinaikos’un başında çıktığı ilk maçında sahasında Giannina’yı 2-0 devirdi

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, dün Süper Lig'deki ilk sınavını verdi. Yeşil-beyazlılar, 70 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde sahasında PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan Panathinaikos, organize gelişen atakta Fotis İoannidis'in çaprazdan şutuyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken Pana, 48. dakikada Tonny Vilhena'nın ceza sahası dışından nefis vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Fatih Terim ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Lider PAOK'un da (38) kazandığı haftada puanını 37 yapan Panahinaikos, zirve takibini sürdürdü.

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