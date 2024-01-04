Terim zaferle başladı

Komşu’ya yelken açan 70 yaşındaki çalıştırıcı, Panathinaikos’un başında çıktığı ilk maçında sahasında Giannina’yı 2-0 devirdi
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, dün Süper Lig'deki ilk sınavını verdi. Yeşil-beyazlılar, 70 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde sahasında PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Maçaetkili başlayan Panathinaikos, organizegelişen atakta Fotis İoannidis'inçaprazdan şutuyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken Pana, 48. dakikada Tonny Vilhena'nın ceza sahası dışından nefis vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Fatih Terim ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Lider PAOK'un da (38)kazandığı haftada puanını 37 yapanPanahinaikos, zirve takibini sürdürdü.