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Giriş Tarihi: 4.1.2024 14:26 Son Güncelleme: 4.1.2024 14:29

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

AA
Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

5 OCAK CUMA
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 OCAK CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 OCAK PAZAR
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

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Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu
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