Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vejle Boldklub'un sahibi Çağdaş Şenyürek oldu
Giriş Tarihi: 4.1.2024 19:14

Vejle Boldklub'un sahibi Çağdaş Şenyürek oldu

Vejle Boldklub’un sahibi Çağdaş Şenyürek oldu

Danimarka'nın Süper Lig kulüplerinden Vejle Boldklub'un yeni sahibi belli oldu. Uzun zamandır devam eden görüşmeler sonuçlandı ve artık Vejle kulübün yeni sahibi ve başkanı Dr. Çağdaş Şenyürek oldu.

Başkan Şenyürek yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Danimarka futbolu Avrupa'nın yükselen değerlerinden biri. Vejle de köklü bir geçmişi olan, şampiyonuklar kazanmış ve önemli oyuncular yetiştirmiş bir kulüp. Biz Vejle'nin yeniden üst sıralar için mücadele edecek, Avrupa kupalarında Danimarka futbolunu temsil edecek bir kulüp haline gelmesi için bir yola çıktık. Futbol planlamasını yapacak profesyonel ekibimizle birlikte hazırız. Öncelikli hedefimiz Vejle'yi bu sezon ligde tutmayı başarmak ve ardından gelecek sezonlar için iyi bir kadro yapılanmasını başlatmak.

Orta ve uzun vade planlamalarımız ve yüksek enerjimizle futbola değer katmaya geldik.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Pıhtı atma salgını mı var?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pedofili skandalıyla da gündeme gelen Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha!
Nereden nereye
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Partiden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
Erdoğan uyarmıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vejle Boldklub'un sahibi Çağdaş Şenyürek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA