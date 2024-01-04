Vejle Boldklub’un sahibi Çağdaş Şenyürek oldu

Başkan Şenyürek yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Danimarka futbolu Avrupa'nın yükselen değerlerinden biri. Vejle de köklü bir geçmişi olan, şampiyonuklar kazanmış ve önemli oyuncular yetiştirmiş bir kulüp. Biz Vejle'nin yeniden üst sıralar için mücadele edecek, Avrupa kupalarında Danimarka futbolunu temsil edecek bir kulüp haline gelmesi için bir yola çıktık. Futbol planlamasını yapacak profesyonel ekibimizle birlikte hazırız. Öncelikli hedefimiz Vejle'yi bu sezon ligde tutmayı başarmak ve ardından gelecek sezonlar için iyi bir kadro yapılanmasını başlatmak.

Orta ve uzun vade planlamalarımız ve yüksek enerjimizle futbola değer katmaya geldik.