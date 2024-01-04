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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:26

Yunan basınından Fatih Terim yorumları! İlk maçını rahat kazandı

Yunan basınından Fatih Terim yorumları! İlk maçını rahat kazandı

Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Panathinaikos, Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Fatih Terim'in ilk galibiyeti Yunan basınında da geniş yankı buldu.

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren ve ikinci sırada bulunan Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos 16. hafta maçında ligin dibine demir atan PAS Giannina ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Yunanistan Ligi'nde taraftarı önünde çıktığı ilk maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Fatih Terim'in galibiyeti Yunan basınında da geniş yankı buldu. İşte Yunan basınından Fatih Terim'in ilk galibiyeti:

TERİM'İN TAKIMI ÖVGÜYÜ ALDI
Gazzetta: PAS Ioannina'yı Fotis Ioannidis ve Toni Vilena'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Panathinaikos, Fatih Terim dönemine galibiyetle başladı. Fatih Terim, ilk maçına çıkarken Panathinaikos ilk yarının patronuydu. Mücadelede ilk yarı aralıklarla hızlı oynayan, PAS Ioannina yarı sahasına kolay geçmeyi başaran Panathinaikos'un hakimiyetinde geçti. Panathinaikos ikinci yarıya da hırslı başladı ve farkı 2'ye çıkardı.

'PANA OYUNCULARININ KALİTESİNDEN YARARLANDI'
Sportal: Fatih Terim'in ilk maçında Panathinaikos oyuncularının kalitesinden faydalandı ve PAS Ioannina'yı 2-0 yendi. Türk teknik direktör, oyuncuları korumak ve olası eleştirilerden kaçınmak için üç puan istiyordu. Açıkçası Terim hiçbir şey değiştirmedi ve değiştiremezdi de. Ancak oyuncuların psikolojisini canlandırdı ve daha özgür davrandılar.

'RAHAT VE BASİT'
SDNA: Rahat ve basit. Terim'in ilk maçında Panathinaikos, PAS Ioannina'yı 2-0 yendi. Panathinaikos oyuna öfkeli bir şekilde başladı, baskı yaptı ancak birbiri ardına fırsatları kaçırdı. Panathinaikos'un oyuncuları top çaldı, rakibini boğdu ve rakibe şansının olmadığını daha ilk andan itibaren ona hissettirdi.

Sport24: Fatih Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçında Panathinaikos için hedef, strese girmeden kolay bir galibiyetti. Yeşiller, 2-0 galip gelerek Türk koçun sahada ne istediğinin işaretlerini verdi ve elbette daha çok çalışmak için zaman kazandı.

GOAL: Terim ilk maçındaki galibiyetle nefes aldırdı.
NEWSBEAST: Terim'den ilk maçında 2-0'lık zafer.
SPORTIME: Terim damgasını vurdu. Panathinaikos rakibini zorlanmadan geçti.
ONSPORTS: Bu Terim'in yedek kulübesindeki ilk maçıydı. Panathinaikos kolay bir şekilde kazandı.

(Milliyet)

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Yunan basınından Fatih Terim yorumları! İlk maçını rahat kazandı
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