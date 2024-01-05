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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:28

Galatasaray, Victor Nelsson için 15 milyon Euro istiyor

Galatasaray, Victor Nelsson için 15 milyon Euro istiyor

Daha önce Sevilla'ya transferi direkten dönen Victor Nelsson, bir kez daha ayrılığın eşiğinde. Öte yandan Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi.

Yaz transfer dönemi sonrası formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'un bir kez daha Galatasaray'dan ayrılığı gündemde. Daha önce Sevilla'nın ciddi girişimlerde bulunduğu Nelsson'un İspanyol ekibine transferi son anda gerçekleşmemişti. Öte yandan Sarı-Kırmızılı idareciler, Danimarkalı stoperle ilgili kararını verdi.

Devre arasında Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini de belirledi. Galatasaray, Victor Nelsson için en az 15 milyon Euro talep ediyor. Nelsson da ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Victor Nelsson, 1393 dakika süre aldı. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. (Milliyet)

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Galatasaray, Victor Nelsson için 15 milyon Euro istiyor
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