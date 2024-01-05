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Giriş Tarihi: 5.1.2024 14:27 Son Güncelleme: 5.1.2024 14:42

Son dakika: Galatasaray'dan Icardi açıklaması! "Bir süre oynanamasına karar verilmiştir"

Son dakika: Galatasaray’dan Icardi açıklaması! Bir süre oynanamasına karar verilmiştir

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi’nin bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

KONYASPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı. 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Son dakika: Galatasaray'dan Icardi açıklaması! "Bir süre oynanamasına karar verilmiştir"
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