Akdeniz derbisi sessiz bitti

Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’u, konuk ettiği Fatih Tekke’nin Alanyaspor’una diş geçiremedi. Toplam 6 isabetli şut atılsa da hiçbiri gol olmadı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Akdeniz derbisinde kırmızı-beyazlılarda Saric, 16. dakikada füzesiyleağları sarstı ancakVAR incelemesinin ardındanBosnalı futbolcununtopa elle temas ettiği içingol iptal edildi. Pozisyon olarak kısır geçen müsabakada Antalyaspor'un 2, Alanyaspor'un da 4 isabetli şutu skora dönüşmedi. Akrepler'in galibiyet hasreti 3 karşılaşmaya (2B/1M) çıkarken, FatihTekke'nin ekibinin deyenilmezlik serisi5 müsabakaya(3G/2B)yükseldi.ÖteyandanAntalyaspor'un,evinde 7maçtır bileğibükülmüyor.
'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMADIM'
ANTALYASPOR ile ilk maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a karşılaşma öncesi Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı soruldu. Tecrübeli hoca, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.