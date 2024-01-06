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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Akdeniz derbisi sessiz bitti

Akdeniz derbisi sessiz bitti

Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’u, konuk ettiği Fatih Tekke’nin Alanyaspor’una diş geçiremedi. Toplam 6 isabetli şut atılsa da hiçbiri gol olmadı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Akdeniz derbisinde kırmızı-beyazlılarda Saric, 16. dakikada füzesiyle ağları sarstı ancak VAR incelemesinin ardından Bosnalı futbolcunun topa elle temas ettiği için gol iptal edildi. Pozisyon olarak kısır geçen müsabakada Antalyaspor'un 2, Alanyaspor'un da 4 isabetli şutu skora dönüşmedi. Akrepler'in galibiyet hasreti 3 karşılaşmaya (2B/1M) çıkarken, Fatih Tekke'nin ekibinin de yenilmezlik serisi 5 müsabakaya (3G/2B) yükseldi. Öte yandan Antalyaspor'un, evinde 7 maçtır bileği bükülmüyor.

'BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMADIM'
ANTALYASPOR ile ilk maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a karşılaşma öncesi Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı soruldu. Tecrübeli hoca, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.

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Akdeniz derbisi sessiz bitti
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