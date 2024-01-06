Akdeniz derbisi sessiz bitti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Antalyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maçta Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Akdeniz derbisinde kırmızı-beyazlılardaPozisyon olarak kısır geçen müsabakada Antalyaspor'un 2, Alanyaspor'un da 4 isabetli şutu skora dönüşmedi. Akrepler'in galibiyet hasreti 3 karşılaşmaya (2B/1M) çıkarken,ANTALYASPOR ile ilk maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a karşılaşma öncesi Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı soruldu. Tecrübeli hoca, "Ben teknik direktörüm. Gelen teklifleri değerlendirmek durumundayım. Herhangi bir teklif almadığım için bu konuyu çok fazla konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.