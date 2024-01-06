Çaykur Rizespor evinde Hatayspor’u devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Çaykur Rizespor, maçtan 2-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Rizespor'un gollerini Varesanovic ve Olawoyin kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada topla buluşan Benhur Keser'in sağ çaprazdan yaptığı ortasında doğrudan kaleye yönelen ve direğe çarparak dönen meşin yuvarlağı Hatayspor savunması uzaklaştırdı.
9. dakikada gelişen Hatayspor atağında Dele-Bashiru'nin ceza sahası içine yaptığı pası karşılayan Sergio Carlos Strandberg'in vuruşunda top filelerle buluştu fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
GOL! 19. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde kaleye sırtı dönük olan Dal Varesanovic, topu göğsüyle yumuşatarak önüne aldı ve dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
28. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan Casper Hojer'in ceza sahasında ortasında Adolfo Gaich gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
52. dakikada Olawoyin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gaicih'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda top filelere gitse de VAR kontrolü ile iptal edildi.
69. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Strandberg'in ayak içi plasesinde top yandan dışarı çıktı.
77. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Hojer'in penaltı noktasına pasında, Benhur Keser'in şutunda, filelere gitmekte olan topu Burak Bekroğlu, son anda kornere çelmeyi başardı.
GOL! 82. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Olawoyin'in sağ ayak içi tek dokunuşunda top filelere gitti: 2-0
Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile noktalandı.