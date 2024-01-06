Çaykur Rizespor evinde Hatayspor’u devirdi!

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada topla buluşan Benhur Keser'in sağ çaprazdan yaptığı ortasında doğrudan kaleye yönelen ve direğe çarparak dönen meşin yuvarlağı Hatayspor savunması uzaklaştırdı.





9. dakikada gelişen Hatayspor atağında Dele-Bashiru'nin ceza sahası içine yaptığı pası karşılayan Sergio Carlos Strandberg'in vuruşunda top filelerle buluştu fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.



GOL! 19. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde kaleye sırtı dönük olan Dal Varesanovic, topu göğsüyle yumuşatarak önüne aldı ve dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



28. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan Casper Hojer'in ceza sahasında ortasında Adolfo Gaich gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.