Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın İstanbulspor’a konuk olacak

İRFAN CAN KAHVECİ VE FRED CEZALI, MERT HAKAN YANDAŞ FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ve Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan, cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından 2 müsabakaya indirilen Fred, mücadelede forma giyemeyecek.

Fred gibi Kayseri deplasmanında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan ancak cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 müsabakaya düşürülen Mert Hakan Yandaş, şans verilmesi durumunda İstanbulspor karşısında sahadaki yerini alabilecek.

BECAO VE ZAJC DA YOK

Geçirdiği operasyon sonrasında hafta içinde ilk kez saha çalışmalarına başlayan Becao, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Becao gibi uzun süre sahalardan uzak kalan Zajc da hafta içinde bireysel saha çalışmalarına başladı. Ancak bu futbolcu da İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

SAVUNMADA MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans vermesi beklenen Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin yerine de İstanbulspor karşısında Cengiz Ünder'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.